В Украине запустили фабрику по производству дешевых дронов-камикадзе: стоят $200
Инженеры получают детали от партнеров по очень низким ценам и сами делают боеприпасы.
Благотворительная организация "Хвиля'91" вместе с Национальной гвардией запустила в Украине фабрику по производству ударных дронов. Разработчики раскрыли подробности проекта в своем Telegram-канале.
На фабрике делают дроны-камикадзе, себестоимость которых составляет $200, что примерно в 10 раз дешевле популярных квадрокоптеров DJI Mavic 3, которые активно используются украинскими военными на фронте. Инженеры раскрыли, что смогли договориться с партнерами из Азии, которые поставляют комплектующие по выгодным ценам.
Дроны, выпускаемые фабрикой, намного лучше большинства гражданских аналогов, поскольку поднимают вес до 1,2 кг. Кроме того, украинские специалисты создали для БПЛА системы сброса и усовершенствовали боеприпасы, чтобы увеличить мощность ударов.
"Модели прошли тестирования и даже больше — они уже используются на фронте и хорошо показали себя в боях", — отметила "Хвиля'91".
Издание "ШоТам" пишет, что украинские айтишники поддержали проект, инвестировав 2 млн грн. Глава агентства интернет-маркетинга Netpeak Дмитрий Скляр обратил внимание, что дроны-камикадзе на войне в Украине выступают расходным материалом, поэтому их необходимо постоянно поставлять. Обеспечить войска достаточным количеством БПЛА может только серийное и непрерывное производство.
"Инициатива "Хвиля'91" с дронами является инновационной и эффективной. Верю, что это должно приблизить нашу победу над страной-террористом", — добавил бизнесмен.
В конце января основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов сообщил о строительстве завода по производству ударных дронов в Украине. Согласно плану, предприятие должно заработать в апреле-мае этого года и ежемесячно выпускать сотни автономных беспилотников, атакующих цели без участия оператора.