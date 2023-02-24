В Украине запустили фабрику по производству дешевых дронов-камикадзе: стоят $200

Инженеры получают детали от партнеров по очень низким ценам и сами делают боеприпасы.

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Благотворительная организация "Хвиля'91" вместе с Национальной гвардией запустила в Украине фабрику по производству ударных дронов. Разработчики раскрыли подробности проекта в своем Telegram-канале.

На фабрике делают дроны-камикадзе, себестоимость которых составляет $200, что примерно в 10 раз дешевле популярных квадрокоптеров DJI Mavic 3, которые активно используются украинскими военными на фронте. Инженеры раскрыли, что смогли договориться с партнерами из Азии, которые поставляют комплектующие по выгодным ценам.

[ + – ] Дрон от фабрики "Хвилі'91" Фото: Telegram

Дроны, выпускаемые фабрикой, намного лучше большинства гражданских аналогов, поскольку поднимают вес до 1,2 кг. Кроме того, украинские специалисты создали для БПЛА системы сброса и усовершенствовали боеприпасы, чтобы увеличить мощность ударов.

"Модели прошли тестирования и даже больше — они уже используются на фронте и хорошо показали себя в боях", — отметила "Хвиля'91".

[ + – ] Заготовка дрона-камикадзе на фабрике "Хвилі'91" Фото: Telegram

Издание "ШоТам" пишет, что украинские айтишники поддержали проект, инвестировав 2 млн грн. Глава агентства интернет-маркетинга Netpeak Дмитрий Скляр обратил внимание, что дроны-камикадзе на войне в Украине выступают расходным материалом, поэтому их необходимо постоянно поставлять. Обеспечить войска достаточным количеством БПЛА может только серийное и непрерывное производство.

"Инициатива "Хвиля'91" с дронами является инновационной и эффективной. Верю, что это должно приблизить нашу победу над страной-террористом", — добавил бизнесмен.

В конце января основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов сообщил о строительстве завода по производству ударных дронов в Украине. Согласно плану, предприятие должно заработать в апреле-мае этого года и ежемесячно выпускать сотни автономных беспилотников, атакующих цели без участия оператора.