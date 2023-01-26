"Сотни штук в месяц": в Украине собираются делать автономные дроны-убийцы против ВС РФ

БПЛА должны получить технологии для выслеживания и атаки российской техники по радиоизлучению.

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В Украине планируют построить завод по производству автономных ударных дронов. Об этом основатель проекта A.Drones и украинский военнослужащий Юрий Касьянов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, новому предприятию требуется большая площадь, здание с крепкими стенами, надежный подвал, система бесперебойного электропитания и теплоснабжения. Завод раcсчитывают запустить через три месяца, чтобы затем производить сотни, а то и тысячи дронов в месяц.

Юрий Касьянов привлекает к проекту специалистов для разработки радара, который позволит беспилотникам самостоятельно находить "радиоконтрастные цели" и атаковать их, а также пеленгатор для поражения российских станций радиоэлектронной борьбы и радиолокаторов. Судя по всему, команда собирается сделать автономный БПЛА, способный уничтожать технику в глубоком тылу российских войск без участия оператора.

"Готовы получить в дар, купить такие разработки или профинансировать их создание", — отметил Юрий Касьянов.

Он также опубликовал старую видеозапись, снятую летом. На нем запечатлен неизвестный беспилотник самолетного типа с прямоугольными крыльями, запущенный в небо с помощью катапульты.

Ранее Юрий Касьянов рассказал, какие беспилотники нужны ВСУ, чтобы уничтожать российскую технику в глубоком тылу. По его мнению, следует в огромных количествах производить небольшие, но точные и малозаметные дроны-камикадзе, способные точечно поражать системы ПВО, радиолокаторы, пусковые ракетные установки и так далее.

В декабре Юрий Касьянов раскритиковал дрон-камикадзе от "Укроборонпрома". Он предположил, что таинственный летательный аппарат с тяжелой боеголовкой окажется слишком дорогим и не оправдает затрат.