"Нужны сотни дронов в день по доступной цене": эксперт раскритиковал "Укроборонпром"

Юрий Касьянов опасается того, что новый БПЛА будет слишком дорогим в производстве.

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"Укроборонпром" анонсировал дрон-камикадзе, дальность полета которого составит 1000 км. Основатель A.Drones Юрий Касьянов раскритиковал данную инициативу.

Юрий пишет, что у нового БПЛА будет, как заявляется, функция "возврата". Он считает, что это нонсенс, потому как вся суть дрона-камикадзе, в том, чтобы пойти на таран цели и уничтожить ее (такие беспилотники еще называют барражирующими боеприпасами, т.е. дрон фактически выполняет функцию снаряда).

"… возвращение дрона-камикадзе — это вообще зачем?.. Может еще сделать "возвращаемые" ракеты и снаряды?..", — иронизирует Юрий.

Касьянов сообщает, что, согласно слухам, новый БПЛА будет стоить гораздо дороже иранских "Шахедов", а потому не принесет успеха на поле боя. Такого типа оружие должно быть массовым и дешевым.

"Нам нужны не пиар-проекты чиновников, не единичные экземпляры дронов-камикадзе за сумасшедшие деньги (ходят слухи, что укроборонопромовский "Шахед" обойдется налогоплательщикам в 200 тыс. долларов, когда оригинальный иранский стоит всего 50…), нам нужны десятки и сотни дронов-камикадзе в день по доступной цене для массированных атак", — говорится в заметке.

Касьянов опасается того, что в РФ могут наладить производство дронов-камикадзе по типу иранских. Если это произойдет, то ситуация на фронте может, по его мнению, стать хуже.

"Завтра Россия притащит из Ирана очередные партии дронов, баллистические ракеты, освоит на своих заводах лицензионную сборку, и ситуация ухудшится. Фактически, выиграет та сторона, которая сделает больше дронов-камикадзе, чем противная, и успешно применит их в этой войне", — рассуждает Юрий.

Ранее мы сообщали о том, каким образом украинский модернизированный беспилотник "Стриж" смог достичь целей на территории России и нанести, пусть не совсем точные, но все же решительные удары по авиабазам страны-агрессора.