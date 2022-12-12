"Потрібні сотні дронів на день за доступною ціною": експерт розкритикував "Укроборонпром"

Юрій Касьянов побоюється того, що новий БПЛА буде надто дорогим у виробництві.

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"Укроборонпром" анонсував дрон-камікадзе, дальність польоту якого становитиме 1 000 км. Засновник A.Drones Юрій Касьянов розкритикував цю ініціативу.

Юрій пише, що новий БПЛА матиме, як заявляється, функцію "повернення". Він вважає, що це нонсенс, тому що вся суть дрона-камікадзе, в тому, щоб піти на таран цілі та знищити її (такі безпілотники ще називають баражуючими боєприпасами, тобто дрон фактично виконує функцію снаряда).

"…повернення дрона-камікадзе — це взагалі навіщо?.. Може ще зробити ракети, "що повертаються", і снаряди?.." — іронізує Юрій.

Касьянов повідомляє, що, згідно з чутками, новий БПЛА коштуватиме набагато дорожче за іранські "Шахіди", а тому не принесе успіху на полі бою. Такого типу зброя має бути масовою і дешевою.

"Нам потрібні не піар-проєкти чиновників, не поодинокі екземпляри дронів-камікадзе за божевільні гроші (ширяться чутки, що укроборонопромівський "Шахід" коштуватиме платникам податків 200 тис. доларів, коли оригінальний іранський коштує всього 50...), нам потрібні десятки та сотні дронів-камікадзе на день за доступною ціною для масованих атак", — йдеться у замітці.

Касьянов побоюється того, що в РФ можуть налагодити виробництво дронів-камікадзе на кшталт іранських. Якщо це станеться, то ситуація на фронті може, на його думку, стати гіршою.

"Завтра Росія притягне з Ірану чергові партії дронів, балістичні ракети, освоїть на своїх заводах ліцензійне складання, і ситуація погіршиться. Фактично, виграє той бік, який зробить більше дронів-камікадзе, ніж противник, та успішно застосує їх у цій війні", — розмірковує Юрій.

Раніше ми повідомляли про те, яким чином український модернізований безпілотник "Стриж" зміг досягти цілей на території Росії і завдати, нехай не зовсім точних, але все ж таки рішучих ударів по авіабазах країни-агресора.