Експерт розповів, як дрони ЗСУ долетіли до аеродромів РФ і чому їх не збили ракетами

Юрій Касьянов назвав кілька факторів, які роблять БПЛА невразливими для ППО та засобів РЕБ.

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Днями українські дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі та склад палива в Курській області (Росія). Засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов пояснив у своєму телеграм-каналі, як це могло статися.

Касьянов вважає, що інформація про якість російських систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) — це не більше, ніж міф, бо українські ударні БПЛА змогли досягти цілі далеко від кордону РФ з Україною. Юрій пише про те, що ідею використати ось такі дрони-камікадзе завжди критикували представники влади, які вважали, що турецькі "Байрактари" кращі за українських безпілотників. Також він повідомив, що сумніви викликала нібито нездатність вітчизняних дронів залишатися невидимими для російських ППО та РЕБ.

"Будь-яка розмова про безпілотники завжди натикається на стандартні заперечення "а як же РЕБ?..", "а ППО?.." Ідея використовувати дрони-камікадзе витала в повітрі давно (і частково реалізована давно), але постійно піддавалася глузливій критиці зі сторони всезнайок.У 2014, 2015, 2016, 2017 ... 2022 (зовсім недавно, навесні) я чув ці "заперечення" з боку людей, поставлених приймати рішення в галузі дронозакупівель і дронобудування. "Ідея хороша, — говорили вони, — але " Байрактар" краще. А давайте ми поїдемо на полігон, і нехай ваш дрон над РЕБами політає?.." — пише Касьянов.

Засновник A.Drones вважає, що вже багато разів захисники України намагалися довести владі спроможність баражуючих боєприпасів українського виробництва.

"...низьколітаючий повністю автоматичний дрон, особливо якщо він летить уночі, практично неможливо збити з курсу РЕБ-ами і збити фізично ракетами ППО", — запевняє Юрій.

За його словами, бойовий безпілотник, що летить на малій висоті над антеною РЕБ, безумовно потрапить у зону, що сканується, але на дуже короткий час. Долаючи зону випромінювання радіохвиль антеною РЕБ, дрон задіює інерційну систему управління, що й допоможе йому без ризиків "вибратися" зі сканованої зони.

Касьянов акцентує і на тому, що навіть сучасні радіолокаційні станції не справляються з виявленням низьколетючих БПЛА, тому що в останніх вкрай невелика здатність, що відображає. Інакше кажучи, дрон, що знаходиться на малій висоті, непомітний, так само як непомітні літаки "стелс". Щобільше, пише автор, закон розповсюдження радіохвиль не дозволяють радіолокатору зазирнути за обрій, він може побачити дрон тільки поблизу, а ще треба навести ракету... Загалом, поки дрон помітять, поки наводитимуть ракету, апарат уже вислизне з поля зору ворожих систем.

Водночас на руку грає і темний час доби, тому що збити БПЛА вдень — простіше, йдеться у дописі. Пристрій помітно неозброєним оком, тому збити його можна пострілами з автоматів, не кажучи вже про ППО.

ПЗРК "Стінгер" або "Голка" здатні "побачити" безпілотники вночі, тому що їхні ракети оснащені інфрачервоними головками наведення. Мішенню можуть стати бойові дрони з великими двигунами, що сильно нагріваються. Саме в них і ціляться ракети, повідомив Касьянов.

"А якщо безпілотник проноситься над вами зі швидкістю 100-1000 км/год (будь-яка) на висоті 100 метрів?.. Ви навіть кліпнути не встигнете", — відразу зауважує він.

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