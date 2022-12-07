Небезпека для величезної території: як змінює удар по авіабазах РФ хід війни

Атаки за сотні кілометрів від української території говорять про те, що під загрозою ударів тепер знаходяться склади з боєприпасами, авіація та низка інших військових об'єктів.

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Удари по російській території за 600 км від російської території мають величезні наслідки для російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Forbes.

За даними британської розвідки, на території РФ сталася низка вибухів на військових аеродромах у Дягілєво під Рязанню, там заявлялося, що вибухнув паливний бак. Після цього у РФ визнали, що був безпілотник, а не паливний бак. Головною ціллю ударів стала авіабаза "Енгельс". На ній було до 30 важких бомбардувальників, які завдавали ударів по Україні. Два Ту-95 отримали пошкодження.

Усі докази вказують на успішні удари за допомогою дронів-камікадзе. Ймовірно, вони знаходилися за допомогою супутникової навігації, як і іранські дрони-камікадзе Shahed-136. У РФ називають, що це були удари радянськими БПЛА Ту-141 "Стриж".

[ + – ] Російські бази міг атакувати "Стриж"

"Ми знаємо, що він може літати на великі відстані, тому що принаймні один розбився в Хорватії. Деякі з них все ще можуть перебувати в льотних умовах в українських збройних силах", — заявив експерт із російських безпілотників Семюел Бендетт.

Безпілотник відносно складно перехоплювати, оскільки він летить зі швидкістю практично в 1000 км/год. У ЗСУ їх могло бути кілька, тому багато атак не варто очікувати. У виданні звертають увагу на заяви "Укроборонпрому" про тестування БПЛА із дальністю удару до 1000 км.

Для РФ потрібно тепер змінювати всі авіабази та склади з боєприпасами, логістичні центри, сховища нафти та газу. Українські військові зможуть вражати все у радіусі 1000 км. Щобільше, цілком ймовірно, що Україна здійснить ефектні рейди у стилі Дуліттла до Москви. У США рішення було б непопулярним, проте українські військові здійснюватимуть операції для максимальної ефективності.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, з аеродрому "Енгельс" відлетіли стратегічні бомбардувальники після українських атак.

Вранці, 5 грудня, пролунав потужний вибух у районі військового аеродрому "Енгельс-2" у Рязанській області. Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.