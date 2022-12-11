Камікадзе з функцією повернення: "Укроборонпром" розкрив деталі українського безпілотника

Ударні дрони із дальністю застосування до 1000 кілометрів зараз уже проходять випробування.

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Незабаром Україна на озброєнні матиме новий ударний безпілотник. Станом на сьогодні він уже практично готовий і проходить випробування. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів Олег Болдирєв, керівник проектів українського концерну "Укроборонпром".

Розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має свої особливості. Ці БПЛА будуть із можливістю повернення. Дальність польоту — 1000 км. Вага бойової частини 75 кг. Можливість повернення означає, що безпілотники зможуть атакувати ворожу ціль кілька разів.

"Він (безпілотник — ред.) вже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", — сказав Болдирєв.

Також він зазначив, що частково дрони виготовляють із іноземних деталей для комплектування.

"Практично всі БПЛА складаються частково з іноземних деталей для комплектування. Це чесна відповідь. Вибачте, але Україна не робить відеокамери потрібної роздільної здатності", — підсумував Олег Болдирєв.

Нагадаємо, компанія ELF-systems із Харкова розробила український дрон "Ельф", непомітний для ворожих радарів.

Також Фокус писав, що у США схвалюють дальні удари України по цілях на території Росії. Таку позицію було прийнято в Пентагоні після численних ракетних обстрілів ЗС РФ енергетичної інфраструктури України.