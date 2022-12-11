Камікадзе з функцією повернення: "Укроборонпром" розкрив деталі українського безпілотника
Ударні дрони із дальністю застосування до 1000 кілометрів зараз уже проходять випробування.
Незабаром Україна на озброєнні матиме новий ударний безпілотник. Станом на сьогодні він уже практично готовий і проходить випробування. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів Олег Болдирєв, керівник проектів українського концерну "Укроборонпром".
Розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має свої особливості. Ці БПЛА будуть із можливістю повернення. Дальність польоту — 1000 км. Вага бойової частини 75 кг. Можливість повернення означає, що безпілотники зможуть атакувати ворожу ціль кілька разів.
"Він (безпілотник — ред.) вже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", — сказав Болдирєв.
Також він зазначив, що частково дрони виготовляють із іноземних деталей для комплектування.
"Практично всі БПЛА складаються частково з іноземних деталей для комплектування. Це чесна відповідь. Вибачте, але Україна не робить відеокамери потрібної роздільної здатності", — підсумував Олег Болдирєв.
Нагадаємо, компанія ELF-systems із Харкова розробила український дрон "Ельф", непомітний для ворожих радарів.
Також Фокус писав, що у США схвалюють дальні удари України по цілях на території Росії. Таку позицію було прийнято в Пентагоні після численних ракетних обстрілів ЗС РФ енергетичної інфраструктури України.