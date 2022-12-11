Камикадзе с функцией возвращения: "Укроборонпром" раскрыл детали украинского беспилотника

Ударные дроны с дальностью применения до 1000 километров сейчас уже проходят испытания.

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В скором времени у Украины на вооружении будет новый ударный беспилотник. На сегодняшний день он уже практически готов и проходит испытания. Об этом в интервью "Настоящее время" рассказал Олег Болдырев, руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром".

Как сообщается, разработка похожа на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но имеет свои особенности. Эти БПЛА будут с возможностью возвращения. Дальность полета – 1000 километров. Вес боевой части 75 кг. Возможность возврата означает, что беспилотники смогут атаковать вражеские цели несколько раз.

"Он (беспилотник – ред.) уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря о ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", – сказал Болдырев.

Также он отметил, что частично дроны изготавливают из иностранных комплектующих.

"Практически все БПЛА состоят частично из иностранных комплектующих. Это честный ответ. Извини, но Украина не делает видеокамеры нужного разрешения", — подытожил Олег Болдырев.

Напомним, компания ELF-systems из Харькова разработала украинский дрон "Эльф", незаметный для вражеских радаров.

Также Фокус писал, что в США одобряют дальние удары Украины по целям на территории России. Такая позиция была принята в Пентагоне после многочисленных ракетных обстрелов ВС РФ энергетической инфраструктуры Украины.