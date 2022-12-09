Инженеры из Харькова создали "невидимый" дрон "Эльф" для ВСУ: раскрыты характеристики

Российские радары замечают беспилотник, но принимают за птицу средних размеров. Военные уже успели протестировать модель на передовой и остались довольны результатом.

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Компания ELF-systems из Харькова разработала украинский дрон "Эльф", незаметный для вражеских радаров. Подробности проекта выяснил сайт dev.ua.

Представители ELF-systems отмечают, что новый беспилотник сможет заменить дорогостоящие иностранные аналоги, работая ничуть не хуже. Он может летать над вражеской территорией, замечая при этом координаты комплексов радиоэлектронной борьбы. На самом деле радары замечают "Эльфа", но из-за небольших габаритов отображают, как птицу средних размеров.

Раньше дроны применяли в сельскохозяйственных и геодезических работах, но с начала полномасштабной войны военные уже несколько раз запускали их в районы, контролируемые ВС РФ, где "Эльфы" отлично справились со своими задачами. Как сообщил разработчик БПЛА Денис Домовой, аппарат используют для разведки. Он сочетает в себе передовые технологии и высокие технические характеристики с адекватной ценой.

ELF-systems делает беспилотники из легких, но прочных материалов, избегая торчащих внешних элементов. "Эльфы" оснащены спутниковой системой навигации, защищенной от помех, которая устанавливает координаты усройства с точностью до 1-3 метров даже в сложных условиях. Приемником выступает многочастотный и многосистемный модуль с алгоритмом высокой доступности, а сверхлегкая антенна типа Helix отвечает за автопилот и сверхточную съемку с воздуха.

Характеристики дрона "Эльф"

Размах крыльев: 2,1 м;

Длина: 112 см;

Взлетная масса: 6,2 кг;

Вес полезной нагрузки: 2,2 кг;

Крейсерская скорость: 85 км/ч;

Максимальна скорость: 140 км/ч;

Продолжительность полета: до 2 ч;

Дальность полета: до 150 км;

Двигатель: электрический мощностью 1200 Вт;

Рабочая высота: 800–1000 м;

Максимальная высота: 3,5 км.

Недавно в Украине разработали дрон-камикадзе eBOSH для уничтожения российской техники. Специалисты общественной организации "Черный ворон" испытали модель, взорвав российский автомобиль, и записали это на камеру.

Появилась информация о новом дроне-разведчике RQ-28A Quadcopter, который поступил на вооружение армии США. Беспилотник создан на основе квадрокоптера Skydio X2D, но модифицирован для военных целей.