Создан новый дрон-разведчик RQ-28A Quadcopter: что известно (фото, видео)

Беспилотник докажет, что даже небольшие БПЛА коммерческого типа могут быть очень полезны в локальных боевых условиях.

Related video

БПЛА RQ-28A для ведения разведки поступил на вооружении армии США. Военные пока не готовы раскрыть все характеристики устройства, но кое-что уже о нем известно, пишет thedrive.com.

Новинка разработана на основе беспилотника Skydio X2D, который имеет габариты 30,226 x 13,97 x 9,1 см в сложенном и 66,2 x 56,8 x 21 см в развернутом виде. Его вес вместе с аккумулятором и полезной нагрузкой составляет около 1,3 кг. Разработчики сделали раму из карбона, что делает модель столь легкой. Конструкция рамы позволяет развернуть беспилотник за 75 с. Скорее всего, RQ-28A — это просто военная конфигурация X2D, пишет СМИ.

[ + – ] Тренировочные полеты дронов-разведчиков RQ-28A Фото: Skydio

Для дрона-разведчика создан собственный контроллер, оснащенный 6,8-дюймовым светодиодным сенсорным экраном, способным отображать видео с разрешением 720p. Мощная антенна контроллера даст беспилотнику возможность находиться в 6 км от оператора. Для связи устройств будут использовать беспроводное соединение 5 ГГц, при этом диапазон будет зависит от различных факторов. В компании Skydio заявляют максимальное время полета в 35 мин. (как днем, так и ночью).

Компания также разработала беспилотник с возможностью обхода препятствий, 360-градусным обзором, функциями на основе искусственного интеллекта, что поможет отличать людей от транспортных средств и других объектов. Аппарат оснастили навигационными камерами с разрешением 4K и 16-кратным цифровым зумом, 2-мя сенсорами (12-мегапиксельная цветная камера и тепловизор FLIR). Надстройка программного обеспечения, получившая название Skydio 3D Scan, может быть использована для автоматизации процесса захвата изображения, позволяя дрону выполнять 3D-сканирование окружающей среды, а затем передавать рендеры обратно оператору. Skydio также подчеркивает возможность автономного наблюдения X2D, когда дрон вращается вокруг интересующей цели, передавая разведывательную информацию оператору в режиме реального времени.

RQ-28A Quadcopter повысит ситуационную осведомленность и улучшит разведывательные возможности военных. В ходе миссий дрон должен помогать определять уровень опасности, местоположение врага, просчитывать риски, анализировать угрозы, планировать наступление.

"Излишне говорить, что боевой дрон RQ-28A докажет, что даже небольшие беспилотники коммерческого типа могут быть очень полезны в локальных боевых условиях, как это было продемонстрировано на протяжении всего конфликта в Украине", — резюмировало медиа.

Ранее мы сообщали подробности о БПЛА украинского производства "Инквизитор".