Эксперт рассказал, когда украинский дрон "Инквизитор" будет уничтожать ВС РФ

Отечественный БПЛА стоит дешевле зарубежных, при этом надежно защищен от российских "глушилок".

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Украинские военные готовятся запустить гибридный беспилотник "Инквизитор", способный как вести разведку, так и наносить удары по противнику. Участник проекта Сергей Наконечный рассказал новые подробности в интервью "КП в Украине".

Военнослужащие из 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ около четырех месяцев разрабатывали "Инквизитор" вместе с инженерами и волонтерами. Изначально они рассматривали два варианта: самолет-наводчик для артиллерии с вертикальной системой взлета и многофункциональный квадрокоптер — остановились на втором, поскольку он имеет больше возможностей для модификации.

"Это защищенный гибрид ударного дрона и разведчика, который сразу сможет и нанести точный удар, и навести артиллерию на позиции врага. Именно таких дронов сейчас в украинской армии нет", — заявил Сергей.

Он добавил, что команда уже разработала концепцию беспилотника, создала необходимое программное обеспечение и произвела расчеты. Пока дрон существует только в виртуальном виде, но уже через месяц сможет выполнять боевые задачи, если создатели получат детали и оборудование. Проблема заключается в том, что БПЛА требует высокоточной электроники, которая обходится недешево.

Стоимость первого БПЛА оценивают в 480 тысяч грн, но в нее входит покупка станков, которые будут использованы для производства следующих аппаратов. По характеристикам "Инквизитор" близок к китайскому DJI Matrice 300 RTK, которы стоит примерно в два раза дороже, но хуже защищен от средств радиоэлектронной борьбы.

Зарубежные квадрокоптеры и октокоптеры имеют много недостатков, а стоимость их покупки и ремонта сильно зависит от бренда. Кроме того, дроны дорожают из-за дефицита на рынке — если раньше почти любую модель можно было купить в Украине, то теперь их приходится искать за границей.

"К сожалению, Украина не производит ни одну из частей современных квадрокоптеров. Даже то, что уже собирают в Украине, делается из импортных деталей или же собственными силами на 3D принтерах. И это тоже значительно увеличивает их стоимость", — отметил Сергей Наконечный. — "Если же говорить об "Инквизиторе" – в первый дрон сразу заложена стоимость оборудования, необходимого для их серийного производства. Следовательно, следующие будут значительно дешевле".

Характеристики дрона "Инквизитор"

Скорость: более 100 км/ч;

Продолжительность полета – 35 мин.;

Максимальная высота – 4 км;

Вес боевой части: до 8 кг;

Вес дрона: около 10 кг;

Оптика: камера с 32-кратным зумом;

Навигация: интегрированная система автономного GPS позиционирования.

Ранее аэроразведчик из 56-й бригады ВСУ рассказал, как дрон "Инквизитор" будет уничтожать боевую технику РФ. По его словам, основные частоты управления будут дублироваться, поэтому россияне не смогут "заглушить" беспилотник.