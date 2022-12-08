Эксперт рассказал, когда украинский дрон "Инквизитор" будет уничтожать ВС РФ
Отечественный БПЛА стоит дешевле зарубежных, при этом надежно защищен от российских "глушилок".
Украинские военные готовятся запустить гибридный беспилотник "Инквизитор", способный как вести разведку, так и наносить удары по противнику. Участник проекта Сергей Наконечный рассказал новые подробности в интервью "КП в Украине".
Военнослужащие из 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ около четырех месяцев разрабатывали "Инквизитор" вместе с инженерами и волонтерами. Изначально они рассматривали два варианта: самолет-наводчик для артиллерии с вертикальной системой взлета и многофункциональный квадрокоптер — остановились на втором, поскольку он имеет больше возможностей для модификации.
"Это защищенный гибрид ударного дрона и разведчика, который сразу сможет и нанести точный удар, и навести артиллерию на позиции врага. Именно таких дронов сейчас в украинской армии нет", — заявил Сергей.
Он добавил, что команда уже разработала концепцию беспилотника, создала необходимое программное обеспечение и произвела расчеты. Пока дрон существует только в виртуальном виде, но уже через месяц сможет выполнять боевые задачи, если создатели получат детали и оборудование. Проблема заключается в том, что БПЛА требует высокоточной электроники, которая обходится недешево.
Стоимость первого БПЛА оценивают в 480 тысяч грн, но в нее входит покупка станков, которые будут использованы для производства следующих аппаратов. По характеристикам "Инквизитор" близок к китайскому DJI Matrice 300 RTK, которы стоит примерно в два раза дороже, но хуже защищен от средств радиоэлектронной борьбы.
Зарубежные квадрокоптеры и октокоптеры имеют много недостатков, а стоимость их покупки и ремонта сильно зависит от бренда. Кроме того, дроны дорожают из-за дефицита на рынке — если раньше почти любую модель можно было купить в Украине, то теперь их приходится искать за границей.
"К сожалению, Украина не производит ни одну из частей современных квадрокоптеров. Даже то, что уже собирают в Украине, делается из импортных деталей или же собственными силами на 3D принтерах. И это тоже значительно увеличивает их стоимость", — отметил Сергей Наконечный. — "Если же говорить об "Инквизиторе" – в первый дрон сразу заложена стоимость оборудования, необходимого для их серийного производства. Следовательно, следующие будут значительно дешевле".
Характеристики дрона "Инквизитор"
- Скорость: более 100 км/ч;
- Продолжительность полета – 35 мин.;
- Максимальная высота – 4 км;
- Вес боевой части: до 8 кг;
- Вес дрона: около 10 кг;
- Оптика: камера с 32-кратным зумом;
- Навигация: интегрированная система автономного GPS позиционирования.
Ранее аэроразведчик из 56-й бригады ВСУ рассказал, как дрон "Инквизитор" будет уничтожать боевую технику РФ. По его словам, основные частоты управления будут дублироваться, поэтому россияне не смогут "заглушить" беспилотник.