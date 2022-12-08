Створено новий дрон-розвідник RQ-28A Quadcopter: що відомо (фото, відео)

Безпілотник доведе, що навіть невеликі БПЛА комерційного типу можуть бути дуже корисними у локальних бойових умовах.

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БПЛА RQ-28A для ведення розвідки надійшов на озброєння США. Військові поки що не готові розкрити всі характеристики пристрою, але дещо вже про нього відомо, пише thedrive.com.

Новинка розроблена на основі безпілотника Skydio X2D, який має габарити 30,226 x 13,97 x 9,1 см у складеному та 66,2 x 56,8 x 21 см у розгорнутому вигляді. Його вага разом з акумулятором та корисним навантаженням становить близько 1,3 кг. Розробники зробили раму з карбону, що робить модель такою легкою. Конструкція рами дозволяє розгорнути безпілотник за 75 с. Швидше за все, RQ-28A — це просто військова конфігурація X2D, пише ЗМІ.

[ + – ] Тренувальні польоти дронів-розвідників RQ-28A Фото: Skydio

Для дрона-розвідника створено власний контролер, оснащений 6,8-дюймовим сенсорним світлодіодним екраном, здатним відтворювати відео з роздільною здатністю 720p. Потужна антена контролера дасть безпілотнику можливість перебувати за 6 км від оператора. Для зв'язку пристроїв будуть використовувати бездротове з'єднання 5 ГГц, при цьому діапазон залежить від різних факторів. У компанії Skydio заявляють максимальний час польоту о 35 хв. (як вдень, і вночі).

Компанія також розробила безпілотник із можливістю обходу перешкод, 360-градусним оглядом, функціями на основі штучного інтелекту, що допоможе відрізняти людей від транспортних засобів та інших об'єктів. Апарат оснастили навігаційними камерами з роздільною здатністю 4K і 16-кратним цифровим зумом, двома сенсорами (12-мегапіксельна кольорова камера та тепловізор FLIR). Надбудова програмного забезпечення, що отримала назву Skydio 3D Scan, може бути використана для автоматизації процесу захоплення зображення, дозволяючи дрону виконувати 3D-сканування навколишнього середовища, а потім передавати рендер назад оператору. Skydio також підкреслює можливість автономного спостереження X2D, коли дрон обертається навколо цілі, що цікавить, передаючи розвідувальну інформацію оператору в режимі реального часу.

RQ-28A Quadcopter підвищить ситуаційну обізнаність та покращить розвідувальні можливості військових. Під час місій дрон повинен допомагати визначати рівень небезпеки, місце ворога, прораховувати ризики, аналізувати загрози, планувати наступ.

"Зайве говорити, що бойовий дрон RQ-28A доведе, що навіть невеликі безпілотники комерційного типу можуть бути дуже корисними у локальних бойових умовах, як це було продемонстровано протягом усього конфлікту в Україні", — резюмувала медіа.

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