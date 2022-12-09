Інженери з Харкова створили "невидимий" дрон "Ельф" для ЗСУ: розкрито характеристики

Російські радари помічають безпілотник, але вважають птахом середніх розмірів. Військові вже встигли протестувати модель на передовій і залишилися задоволені результатом.

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Компанія ELF-systems із Харкова розробила український дрон "Ельф", непомітний для ворожих радарів. Подробиці проєкту з'ясував сайт dev.ua.

Представники ELF-systems зазначають, що новий безпілотник зможе замінити дорогі іноземні аналоги, працюючи анітрохи не гірше. Він може літати над ворожою територією, помічаючи координати комплексів радіоелектронної боротьби. Насправді радари помічають "Ельфа", але через невеликі габарити відображають, як птаха середніх розмірів.

Раніше дрони застосовували в сільськогосподарських і геодезичних роботах, але з початку повномасштабної війни військові вже кілька разів запускали їх у райони, контрольовані ЗС РФ, де "Ельфи" чудово впоралися зі своїми завданнями. Як повідомив розробник БПЛА Денис Домовий, апарат використовують для розвідки. Він поєднує передові технології і високі технічні характеристики з адекватною ціною.

ELF-systems робить безпілотники з легких, але міцних матеріалів, уникаючи зовнішніх елементів, що стирчать. "Ельфи" оснащені супутниковою системою навігації, захищеною від перешкод, яка встановлює координати пристрою з точністю до 1-3 метрів навіть у складних умовах. Приймачем є багаточастотний і багатосистемний модуль з алгоритмом високої доступності, а надлегка антена типу Helix відповідає за автопілот і надточну зйомку з повітря.

Характеристики дрону "Ельф"

розмах крил: 2,1 м;

довжина: 112 см;

злітна вага: 6,2 кг;

вага корисного навантаження: 2,2 кг;

крейсерська швидкість: 85 км/год;

максимальна швидкість: 140 км/год;

тривалість польоту: до 2 год;

дальність польоту: 150 км;

двигун: електричний потужністю 1 200 Вт;

робоча висота: 800-1 000 м;

максимальна висота: 3,5 км.

Нещодавно в Україні розробили дрон-камікадзе eBOSH для знищення російської техніки. Фахівці громадської організації "Чорний ворон" випробували модель, висадивши в повітря російський автомобіль, і записали це на камеру.

З'явилася інформація про нового дрона-розвідника RQ-28A Quadcopter, який надійшов на озброєння армії США. Безпілотник створений на основі квадрокоптера Skydio X2D, але модифікований для воєнних цілей.