Отопление и блэкаут: кто и когда должен сливать воду из отопительных систем

По словам экспертов, если вовремя не слить воду, трубы и батареи замерзнут, а систему водоснабжения и водоотвода придется строить заново. На это могут уйти годы и тысячи долларов со сбережений самих граждан.

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Местные власти в Украине готовятся к разным сценариям, в том числе — сливу воды из отопительных и водопроводных систем в ситуации невозможности быстрого восстановления электроснабжения. Об этом Фокус подробно рассказывает в своем обзоре "Сливайте воду. Угрожает ли украинским городам зимой коммунальный армагеддон".

Во-первых, поясним, для чего вообще необходимо сливать воду из систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов в ситуации длительного отсутствия электроэнергии. Речь идет не о плановых и экстренных отключениях, которые имеют место сейчас, а о масштабном неконтролируемом блэкауте.

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг предупреждает: "Если своевременно не слить воду, трубы и батареи замерзнут, будут повреждены, и систему водоснабжения и водоотвода придется строить заново, на что могут уйти годы и тысячи долларов из собственных сбережений граждан". Пока системы будут восстанавливать, полноценно пользоваться своей недвижимостью люди не смогут. Соответственно, им придется нести дополнительные расходы на альтернативное жилье.

Слив воды из систем позволяет сохранить имущество и избежать больших расходов, однако не обещает ничего хорошего в краткосрочной перспективе. Ведь возобновить отопление и водоснабжение в домах до весны будет весьма проблематично. То есть, выбирать приходится между плохим и еще худшим сценариями.

[ + – ] Слив воды из систем - сложное решение, однако это позволит сохранить имущество и избежать больших расходов на ремонт Фото: fayetteheating.com

Для граждан, напуганных подобными перспективами, сейчас актуален вопрос, кто, когда и при каких условиях должен сливать воду из всех систем именно в их доме.

Вадим Литвин, председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины, рассказал в комментарии Фокусу, что такое решение должен принимать управляющий домом, однако соответствующий сигнал должны дать теплоснабжающие организации или местные власти, которые обладают полной информацией о возможной продолжительности отсутствия энергоснабжения.

Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам сообщает, что коммунальные службы уже предоставили соответствующие техзадания и необходимые инструкции обслуживающим компаниям и готовятся к разным сценариям.

Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета подтверждает, что во Львове председателям ОСМД или управляющим уже предоставили памятку с рекомендациями. Со своей стороны город берет на себя общее оповещение.

Теперь остается ответить на вопрос, кто, собственно, будет откручивать вентиль. Как рассказал Фокусу Олег Попенко, в Киеве коммунальные предприятия, обслуживающие около 8 тыс. домов, уже оповестили о том, что из систем отопления придется сливать воду, если в течение суток в ситуации блэкаута будет держаться температура около -5. Однако, по словам Попенко, в распоряжении у коммунальников есть только 120-130 сантехников, которые смогут слить воду в 8 тыс. домов только за неделю. То есть, присутствует риск не успеть предпринять необходимые меры до промерзания и повреждения коммуникаций.

В подобной ситуации Олег Попенко рекомендует жителям столичных многоэтажек предпринять следующие шаги:

при отсутствии ОСМД выбрать среди жильцов ответственного, который будет поддерживать коммуникации с представителями местного самоуправления по вопросам ЖКХ

найти электрика-сантехника, который при необходимости оперативно выполнит нужные действия или, как минимум, даст советы по телефону

"В каждом доме нужно создать инициативную группу мужчин, которые должны научиться, как сливать воду из систем", — подтверждает Вадим Литвин.

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Фокус в своем обзоре "Сливайте воду. Угрожает ли украинским городам зимой коммунальный армагеддон" также рассказывал об использовании генераторов в украинских городах. Ранее Фокус писал о том, как работает режим беспошлинного ввоза в Украину генератора и другого энергетического оборудования.