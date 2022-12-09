Сливайте воду. Угрожает ли украинским городам зимой коммунальный армагеддон

Самая тяжелая зима в истории Украины началась. Какие риски создает блэкаут на фоне низких температур для систем отопления, водоснабжения и канализации и как избежать катастрофических последствий? Об этом — в свежем материале Фокуса.

Related video

Жители украинских городов, страдающих от перебоев электроснабжения из-за российского энергетического терроризма, активно обсуждают вероятность слива воды из систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах.

Как замечает Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, если своевременно не слить воду, трубы и батареи замерзнут, будут повреждены, и систему водоснабжения и водоотвода придется строить заново. Эксперт предупреждает, что на это могут уйти даже не месяцы, а годы, в течение которых люди не смогут пользоваться своим имуществом, а поскольку многоквартирные дома являются совместной собственностью совладельцев гражданам придется тратить на такой ремонт тысячи долларов из собственного кармана.

Сливать или не сливать. Кто и как должен принимать сложные решения

Сейчас важен вопрос, кто, когда и при каких условиях должен сливать воду из всех систем в конкретном доме.

"Слив системы водоснабжения и теплоснабжения должна осуществлять управляющая компания, обслуживающая дом, или сантехник ОСМД, а не сами совладельцы, – объясняет Олег Попенко. — Тем не менее, этим вопросом должны заниматься и органы местного самоуправления, поскольку они контролируют теплокоммунэнерго, знают соответствующие нормативные акты, актуальную температуру, могут оценить, когда необходимо принимать меры".

Вадим Литвин, председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины, подтверждает, что решение о сливе воды из систем должен принимать управляющий домом, но сигнал должен поступить от теплоснабжающих организаций или от органов местных властей, владеющих информацией о продолжительности перерыва энергоснабжения и возможности быстрого устранения повреждения.

Как рассказывает Фокусу Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, в городах коммунальные службы уже предоставили соответствующие техзадания и необходимые инструкции обслуживающим компаниям и готовятся к разным сценариям.

Важно

В надежде на тепло: могут ли быть перебои с поставками газа зимой в Украине

"Мы во Львове работаем над тем, чтобы обеспечить как можно больше источников альтернативного электропитания, а, как критический сценарий, рассматриваем спуск воды из домовых систем, для чего разработали четкий алгоритм, – рассказал Фокусу Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета. — Мы предоставили памятку с рекомендациями председателям ОСМД или управляющим. Но, как город, мы проведем общее сообщение, если это будет необходимо сделать, донесем информацию до ответственных лиц и предоставим консультации".

[ + – ] Чем ниже температура, тем быстрее может произойти замерзание систем водоснабжения

По словам Олега Попенко, о том, что из систем отопления придется сливать воду, если в течение суток в ситуации блэкаута будет держаться температура около -5, в Киеве уже проинформировали коммунальные предприятия, обслуживающие около 8 тыс. домов. Собеседник Фокуса обращает внимание, что в их распоряжении есть только 120-130 сантехников, которым, чтобы слить воду в 8 тыс. домов, может понадобиться не менее недели.

Прецеденты реализации негативного сценария уже есть. Олег Попенко приводит в пример Краматорск, где из систем отопления около 300 домов уже слили воду в связи с отсутствием электроснабжения. Напомним, из этого прифронтового города ранее уже эвакуировалось большинство жителей.

Если в многоэтажке зимой будут консервировать системы водо- и теплоснабжения, то до весны их уже вряд ли согласятся расконсервировать

Оксана Продан добавляет, что уже сейчас возникла проблема в Ладыжине, где после очередного массированного обстрела Ладыжинской ТЭС приходится спасаться газовым отоплением, автономными генераторами в школах и больницах, пунктами обогрева. "Нужно понимать разницу в масштабах чрезвычайной ситуации, в Ладыжине проживает около 20 тыс. человек, и там отсутствие электроснабжения стало большой проблемой. Города-миллионники имеют гораздо большие вызовы, и должны значительно больше заложить ресурсов и резервов на такой случай".

В последнее время в соцсетях также распространяется информация о том, что в критических ситуациях из-за невозможности пользоваться канализацией жителям многоквартирных домов придется обустраивать туалеты на улице. Однако собеседники Фокуса считают этот риск менее существенным, чем вышеупомянутые проблемы с отоплением и водоснабжением.

В некоторых ОСМД уже обсуждают покупку биотуалетов, которые могут быть установлены вблизи жилого комплекса

"Канализационная система в многоквартирных домах действует, благодаря гравитации, и при отсутствии электроэнергии и тепла ее можно использовать определенное время. Но и канализация может замерзнуть. Более того, если долго не будут работать системы откачки и насосы в междомовых канализационных трубах и коллекторах, могут возникнуть роковые последствия", — предупреждает Олег Попенко.

Важно

Ледяная вода: получится ли избежать перебоев с теплом и водой из-за блэкаута

Однако ситуацию с канализацией упрощает то, что коллекторы проложены ниже точки промерзания, и стоки по ним двигаются, преимущественно, благодаря наклону поверхности. Александр Одинец подтверждает, что основным риском здесь выступает остановка перекачивающих стоки насосных станций, но это — гораздо меньший риск по сравнению с возможными проблемами с теплоснабжением.

Генераторы, закрытое небо, героизм энергетиков. Что спасет украинские города от коллапса

Теоретически, избежать слива воды из систем многоквартирных домов в условиях полного блэкаута можно, если подключить к генераторам все задействованные в процессе отопления и водоснабжения системы. Речь идет о водоканалах, котельных и насосах. По словам Олега Попенко, городу из 100-200 тыс. жителей для этого потребуется около тысячи синхронно работающих генераторов. В масштабах Киева их количество даже сложно представить.

Многие жители украинских городов сейчас активно обсуждают возможность приобретения и установки генераторов для своих многоэтажек, а местные власти инициируют программы компенсации части стоимости генераторов. Действительно, как отмечает Попенко, генератор сможет поддержать работу насосов, что позволит избежать слива воды из систем дома, если синхронно будут работать генераторы на водоканалах и оборудовании теплокоммунэнерго. При этом, водоканалам и котельным нужны мощные генераторы на 100-300 кВт, которые способны на время обеспечить работу этих комплексов.

[ + – ] Чтобы обеспечить работу систем тепло- и водоснабжения многоквартирного дома, нужны деньги, но также и масса разрешений

"Во избежание критического сценария нужно заживить альтернативными источниками электроснабжения объекты теплоснабжения, и не только котельную. Ведь на пути к дому теплоноситель может также проходить бойлерную, где работает насосная группа, а в доме может быть обустроен индивидуальный тепловой пункт", — продолжает Александр Одинец. Собеседник Фокуса подтвердил, что во Львове над этим работают и рассчитывают на хороший результат.

"Эффективность применения генераторов в котельных зависит от типа разрушений. Если речь идет об отсутствии электроэнергии, то генератор, действительно, может обеспечить работу циркуляционных насосов, и при наличии газа или другого топлива дать возможность котельной работать определенное время, — продолжает Вадим Литвин. — Но при разрушении газовых сетей и отсутствии альтернативного топлива генератор не поможет. В таком случае, для поддержания теплоснабжения могут применяться мобильные котельные". То есть собеседник Фокуса призывает готовиться к тому, что отключения от электроэнергии могут быть не единственной причиной проблем с теплоснабжением.

Важно

Газ под прицелом: могут ли газовые объекты стать целями для вражеских атак

"Коммунальные службы всех городов готовятся ко всем возможным сценариям еще с весны — именно тогда Ассоциация городов Украины начала работу с американским донором по определению необходимых объемов и размеров генераторов для всех общин в Украине. Все они имеют запасы дополнительных источников энергоснабжения, которые сейчас используются при каждом обстреле", — рассказывает Оксана Продан. Тем не менее, собеседница Фокуса отмечает, что генераторы и мобильные котельные не могут обеспечить города в достаточном объеме в случае полного вывода общей энергосистемы массированным обстрелом, поскольку такие средства помогают при точечных повреждениях.

[ + – ] Модульные котельные могут работать на природном газе или на твердом топливе Фото: bost.com.ua

Хотя в Украину в качестве помощи со всего мира поступают мощные генераторы, они не спасут все жилищно-коммунальное хозяйство страны в случае длительного, полного блэкаута. Поэтому гражданам остается надеяться, прежде всего, на точность сил ПВО и самоотверженный труд украинских энергетиков, которым удастся восстанавливать повреждения энергосистемы до наступления необратимых критических последствий в коммунальном хозяйстве в условии низких температур зимы.

Спасение или опасность. Нужны ли генераторы в многоэтажках

Итак, жители многих многоквартирных домов сейчас озабочены вопросом приобретения и установки генераторов. Однако ожидания граждан относительно возможностей генераторов преувеличены, а вот риски недооценены.

"Практическая польза генератора для многоквартирного дома ограничена. Его можно использовать для поддержания циркуляционных насосов отопления и подкачки воды при условии, что генератор есть на котельной. Можно говорить о первоочередных потребностях жителей в зарядке мобильных, поддержании точки доступа в интернет, обустройстве пункта обогрева", — рассказывает Вадим Литвин.

Однако эксперт предупреждает, что для обеспечения всех потребностей дома нужны очень дорогие и большие генераторы, потребляющие много топлива. Обеспечить это на практике и сложно, и очень дорого.

Важно

Без света, но с теплом. Сколько газа в хранилищах и как Украине пройти отопительный сезон

"При обычной нормальной жизни использование генераторов для многоквартирных домов не нужно и нецелесообразно, — продолжает Александр Одинец. – Но в нынешней ситуации есть необходимость альтернативного питания индивидуальных тепловых пунктов и водопроводных подкачивающих станций, которые помогают поднять воду на верхние этажи. Поэтому мы во Львове ввели программу возмещения 50% от стоимости генераторов".

Для подобных целей обычно рассматриваются модели 5–10 кВт, которые стоят 60–90 тыс. грн.

[ + – ] Генераторы в многоэтажках, как правило, необходимы для создания собственного "Пункта незламності", где можно зарядить смартфоны и приготовить чай Фото: hotline.ua

Фокус изучил, какие сборы денег уже организовали ОСМД в Киеве, и выяснил, что в одной киевской многоэтажке на 300 квартир управляющий сообщил о необходимости собрать 1 миллион гривен на генератор, и еще 8 тыс грн ежемесячно с каждой квартиры предлагается сдавать на покупку топлива для его работы.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий считает, что использование генераторов в многоквартирных домах носит точечный характер. Например, если водоснабжение осуществляется из скважины, генераторы подключают к насосу. Также генераторы могут использовать исключительно для лифтов.

Генераторы могут обслуживать лифты и котельную дома, но такое оборудование может обойтись в миллионы, а также потребовать привлечения специального персонала

Цена вопроса оснащением многоэтажек генератором слишком высока для рядовых украинцев. "Стоимость одного киловатта генератора в мирное время составляет около $200, соответственно, генератор на 5 кВт стоит $1000 (около 40 тыс. грн), но сейчас спекулятивные цены на такие модели достигают 80-100 тыс. грн. Подключение обойдется еще от трети до половины стоимости генератора", — сообщает Фокусу Юрий Корольчук.

Стоимость электроэнергии за счет генератора для населения также будет дороже в десятки раз. Как отмечает Вадим Литвин, даже у дизельного генератора цена 1 кВт-ч составляет около 20-25 грн.

Куда более перспективным направлением, по мнению Корольчука, выглядит развитие мини-ТЭЦ до 20-50 МВт, на основе которых можно было бы создать полноценную резервную сеть для Украины. Стоимость 1 МВт в этом случае составляет около $1 млн.

Важно

Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями

С другой стороны, генератор в условиях мегаполиса может стать опасной игрушкой из-за токсичности выхлопов и легкой воспламеняемости топлива. Олегу Попенко известно много примеров установки генераторов, вместо кондиционеров, на крышах и в подвалах, а их неправильное использование уже привело к более десяти смертям как в многоквартирном фонде, так и в частном секторе.

Также эксперты отмечают, что использование генераторов в городах в условиях военного времени остается неурегулированным.

"Правовая база относительно подобных резервных источников осталась в условиях мирного времени и формально установка генератора может быть расценена проверяющими органами, как нарушение с последствиями в виде наложения штрафов, — отмечает Вадим Литвин. — Поэтому надеемся дождаться от государства соответствующих разъяснений, которые будут действовать в военное время".

Школа выживания. Как горожанам подготовиться к рискам зимы

Опрошенные Фокусом эксперты советуют гражданам готовиться к возможным неурядицам заранее. В частности, Олег Попенко рекомендует предпринять следующие шаги:

при отсутствии ОСМД выбрать ответственного человека, который будет общаться с представителями местного самоуправления по вопросам ЖКХ;

найти своего электрика-сантехника, который на случай критической ситуации гарантированно выполнит необходимые действия или, по меньшей мере, проконсультирует по телефону.

"В наших условиях в каждом доме должна быть инициативная группа мужчин, которые должны научиться, как нужно сливать воду из систем. Ведь сантехники из управляющих или теплоснабжающих компаний при наличии большого количества зданий просто не справятся вовремя, даже если будут работать круглосуточно", — продолжает Вадим Литвин.

Как отмечалось выше, в Киеве сообщили, что воду из систем надо сливать уже через 24 часа при отсутствии энергоснабжения при температуре -5. Однако это правило работает не всегда, а в зависимости от ряда условий. По словам Вадима Литвина, в зависимости от температурных условий в разных типах построек этот промежуток времени может составлять от 12 до 48 часов.

Важно

Квест на таможне. Можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины и как это сделать

"Это динамические обстоятельства, и я не могу назвать единственный критерий – все будет зависеть от температуры окружающей среды, времени, прогнозов относительно отсутствия электроснабжения. Но мы понимаем, что при температуре от -5 и ниже, если не будет уверенности в восстановлении электроснабжения хотя бы за 1-2 дня, придется рассматривать возможность такого решения", — продолжает Александр Одинец.

Юрий Корольчук не исключает, что мэру Киева предоставили информацию, где речь шла о среднесуточной температуре -5, допускающей колебания в обе стороны.

"Соответственно, если температура ночью будет опускаться до -5, а днем находится около нуля, системы смогут продержаться до трех суток, а подготовка к слиянию воды начинаться уже после вторых суток, — рассуждает эксперт. — Но, чтобы при существующем дефиците исполнителей успеть охватить все дома, процесс должен начаться заранее. Думаю, если от Укрэнерго поступит информация о невозможности возобновления энергоснабжения через 3-4 дня, начать сливать воду нужно уже через 12 часов".

[ + – ] Длительный блэкаут может привести к замерзанию воды в системах при температуре -5 градусов и ниже через 12-48 часов Фото: plumbingheatingcoolingnj.com

Управляющие компании, на которые возложена ответственность, могут и сами решать, что делать с системами. "В моем доме в Киеве руководитель управляющей компании еще две недели назад сообщил жителям о том, что при отсутствии электроэнергии более восьми часов при -6 и ниже, наша управляющая компания будет принимать меры по слиянию системы", — рассказала Фокусу Оксана Продан.

Если воду уже слили, восстановление отопления и водоснабжения придется ждать до весны. По крайней мере, такого мнения придерживаются некоторые эксперты. Тогда, даже если в доме возобновят поставки электроэнергии и будет работать газовая плита, выживать придется в экстремальных условиях. Вадим Литвин обнадеживает, что в случае восстановления электрообеспечения теплоснабжение можно попытаться возобновить при условии сохранения целостности коммуникаций.

Важно