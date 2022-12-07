В надежде на тепло: могут ли быть перебои с поставками газа зимой в Украине
Сейчас эксперты оценивают оптимистично накопленные в подземных хранилищах газовые запасы. Однако в случае форс-мажоров "Нафтогазу" придется срочно докупать газ в Европе.
Украина вошла в зимний сезон с запасами природного газа в хранилищах на уровне 14 млрд кубометров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Эксперты, опрошенные Фокусом, считают эти объемы достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона. Правда, речь идет о средней зиме – когда за окном нет аномальных минусовых температур. Об этом пишет Фокус в статье "Без света, но с теплом. Сколько газа в хранилищах и как Украине пройти отопительный сезон".
"Пока не было аномальных холодов для нормального прохождения зимы запасы неплохие. У нас все хорошо с газом, нормально с углем, но плохо с электроэнергией из-за атак на инфраструктуру", — считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сейчас крайне важно обеспечить потребителей энергоресурсами и главное, чтобы газ был в украинских хранилищах.
"В хранилищах газа достаточно – потребности в Украине снизились на 40% из-за падения производства, выезда населения. Газа хватит", — уверен Владимир Омельченко.
Впрочем, определенные риски нынешней военной зимой все равно остаются. По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, угрозы стабильного прохождения отопительного сезона в Украине могут быть связаны с остановкой транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.
"Если прекратится транзит, то будем качать газ из хранилищ, но упадет давление, и уже не у всех потребителей будет газ, может прерываться подача газа на определенные периоды и в определенных регионах, высокие риски для южной и восточной части страны", — отмечает Юрий Корольчук.
Впрочем, пока российский "Газпром" занят ответами на иски немецких компаний, которые массово обращаются в суды из-за недополученного от российского монополиста объема газа, и не предпринял явных шагов, которые бы вели к прекращению транзита российского газа через Украину. На данном этапе это означает для Украины хорошие шансы пережить зиму с газом и без стрессов, вызванных дефицитом голубого топлива.
В случае же потребностей увеличить запасы, если в Украине зимой будут серьезные морозы, "Нафтогаз" отправится на европейский рынок за покупкой необходимых объемов.Важно
Напомним, по словам главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, теплом обеспечены 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% больниц.
Как сообщалось, Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму. Для этого правительство страны выделит 195 млн долларов.