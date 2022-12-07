В надежде на тепло: могут ли быть перебои с поставками газа зимой в Украине

Сейчас эксперты оценивают оптимистично накопленные в подземных хранилищах газовые запасы. Однако в случае форс-мажоров "Нафтогазу" придется срочно докупать газ в Европе.

Related video

Украина вошла в зимний сезон с запасами природного газа в хранилищах на уровне 14 млрд кубометров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Эксперты, опрошенные Фокусом, считают эти объемы достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона. Правда, речь идет о средней зиме – когда за окном нет аномальных минусовых температур. Об этом пишет Фокус в статье "Без света, но с теплом. Сколько газа в хранилищах и как Украине пройти отопительный сезон".

"Пока не было аномальных холодов для нормального прохождения зимы запасы неплохие. У нас все хорошо с газом, нормально с углем, но плохо с электроэнергией из-за атак на инфраструктуру", — считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сейчас крайне важно обеспечить потребителей энергоресурсами и главное, чтобы газ был в украинских хранилищах.

"В хранилищах газа достаточно – потребности в Украине снизились на 40% из-за падения производства, выезда населения. Газа хватит", — уверен Владимир Омельченко.

Впрочем, определенные риски нынешней военной зимой все равно остаются. По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, угрозы стабильного прохождения отопительного сезона в Украине могут быть связаны с остановкой транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.

"Если прекратится транзит, то будем качать газ из хранилищ, но упадет давление, и уже не у всех потребителей будет газ, может прерываться подача газа на определенные периоды и в определенных регионах, высокие риски для южной и восточной части страны", — отмечает Юрий Корольчук.

[ + – ] Если РФ откажется от транзита газа по территории Украины, это потребует больших объемов газа на стабильное прохождение отопительного сезона

Впрочем, пока российский "Газпром" занят ответами на иски немецких компаний, которые массово обращаются в суды из-за недополученного от российского монополиста объема газа, и не предпринял явных шагов, которые бы вели к прекращению транзита российского газа через Украину. На данном этапе это означает для Украины хорошие шансы пережить зиму с газом и без стрессов, вызванных дефицитом голубого топлива.

В случае же потребностей увеличить запасы, если в Украине зимой будут серьезные морозы, "Нафтогаз" отправится на европейский рынок за покупкой необходимых объемов.

Важно

Без света, но с теплом. Сколько газа в хранилищах и как Украине пройти отопительный сезон

Напомним, по словам главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, теплом обеспечены 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% больниц.

Как сообщалось, Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму. Для этого правительство страны выделит 195 млн долларов.