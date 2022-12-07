В надії на тепло: чи можуть бути перебої з постачанням газу взимку в Україні
Наразі експерти оцінюють оптимістично накопичені у підземних сховищах газові запаси. Однак у разі форс-мажорів "Нафтогазу" доведеться терміново докуповувати газ у Європі.
Україна увійшла у зимовий сезон із запасами природного газу у сховищах на рівні 14 млрд кубометрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Експерти, опитані Фокусом, вважають ці обсяги достатніми для стабільного проходження опалювального сезону. Щоправда, йдеться про середню зиму – коли за вікном немає аномальних мінусових температур. Про це пише Фокус у статті "Без світла, але з теплом. Скільки газу у сховищах і як Україні пройти опалювальний сезон".
"Поки не було аномальних холодів для нормального проходження зими запаси непогані. У нас все добре з газом, нормально з вугіллям, але погано з електроенергією через атаки на інфраструктуру", — вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зараз вкрай важливо забезпечити споживачів енергоресурсами та головне, щоб газ був в українських сховищах.
"У сховищах газу достатньо — потреби в Україні знизилися на 40% через падіння виробництва, виїзду населення. Газу вистачить", — упевнений Володимир Омельченко.
Втім, певні ризики нинішньої воєнної зими все одно залишаються. На думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, загрози стабільного проходження опалювального сезону в Україні можуть бути пов'язані із зупинкою транзиту російського газу українською газотранспортною системою.
"Якщо припиниться транзит, то качатимемо газ зі сховищ, але впаде тиск, і вже не у всіх споживачів буде газ, може перериватися подача газу на певні періоди та в певних регіонах, високі ризики для південної та східної частини країни", — зазначає Юрій. Корольчук.
Втім, поки російський "Газпром" зайнятий відповідями на позови німецьких компаній, які масово звертаються до судів через недоотриманий від російського монополіста обсяг газу, і не зробив явних кроків, які б вели до припинення транзиту російського газу через Україну. На цьому етапі це означає для України добрі шанси пережити зиму з газом і без стресів, спричинених дефіцитом блакитного палива.
У разі потреб збільшити запаси, якщо в Україні взимку будуть серйозні морози, "Нафтогаз" вирушить на європейський ринок за купівлею необхідних обсягів.Важливо
Нагадаємо, за словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, теплом забезпечено 99,6% житлових будинків, 97,9% садів, 98,9% шкіл та 99,9% лікарень.
Як повідомлялося, Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму. Для цього уряд країни виділить 195 млн доларів.