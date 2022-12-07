В надії на тепло: чи можуть бути перебої з постачанням газу взимку в Україні

Наразі експерти оцінюють оптимістично накопичені у підземних сховищах газові запаси. Однак у разі форс-мажорів "Нафтогазу" доведеться терміново докуповувати газ у Європі.

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Україна увійшла у зимовий сезон із запасами природного газу у сховищах на рівні 14 млрд кубометрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Експерти, опитані Фокусом, вважають ці обсяги достатніми для стабільного проходження опалювального сезону. Щоправда, йдеться про середню зиму – коли за вікном немає аномальних мінусових температур. Про це пише Фокус у статті "Без світла, але з теплом. Скільки газу у сховищах і як Україні пройти опалювальний сезон".

"Поки не було аномальних холодів для нормального проходження зими запаси непогані. У нас все добре з газом, нормально з вугіллям, але погано з електроенергією через атаки на інфраструктуру", — вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зараз вкрай важливо забезпечити споживачів енергоресурсами та головне, щоб газ був в українських сховищах.

"У сховищах газу достатньо — потреби в Україні знизилися на 40% через падіння виробництва, виїзду населення. Газу вистачить", — упевнений Володимир Омельченко.

Втім, певні ризики нинішньої воєнної зими все одно залишаються. На думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, загрози стабільного проходження опалювального сезону в Україні можуть бути пов'язані із зупинкою транзиту російського газу українською газотранспортною системою.

"Якщо припиниться транзит, то качатимемо газ зі сховищ, але впаде тиск, і вже не у всіх споживачів буде газ, може перериватися подача газу на певні періоди та в певних регіонах, високі ризики для південної та східної частини країни", — зазначає Юрій. Корольчук.

[ + – ] Якщо РФ відмовиться від транзиту газу територією України, це вимагатиме великих обсягів газу на стабільне проходження опалювального сезону

Втім, поки російський "Газпром" зайнятий відповідями на позови німецьких компаній, які масово звертаються до судів через недоотриманий від російського монополіста обсяг газу, і не зробив явних кроків, які б вели до припинення транзиту російського газу через Україну. На цьому етапі це означає для України добрі шанси пережити зиму з газом і без стресів, спричинених дефіцитом блакитного палива.

У разі потреб збільшити запаси, якщо в Україні взимку будуть серйозні морози, "Нафтогаз" вирушить на європейський ринок за купівлею необхідних обсягів.

Важливо

Без світла, але з теплом. Скільки газу у сховищах та як Україні пройти опалювальний сезон

Нагадаємо, за словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, теплом забезпечено 99,6% житлових будинків, 97,9% садів, 98,9% шкіл та 99,9% лікарень.

Як повідомлялося, Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму. Для цього уряд країни виділить 195 млн доларів.