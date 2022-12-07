Без світла, але з теплом. Скільки газу у сховищах та як Україні пройти опалювальний сезон

Україна увійшла до опалювального сезону із запасами газу в підземних сховищах на рівні 14 млрд кубометрів. У якому разі запасів буде достатньо для опалювального сезону та які загрози несуть можливі обстріли ЗС РФ газової інфраструктури країни.

Related video

Нескінченні обстріли росіянами українських електромереж та інших об'єктів енергоінфраструктури впливають на постачання електроенергії споживачів у всіх регіонах України. А от із газом ситуація поки що стабільна. Але не скрізь, адже масовані обстріли в прифронтових територіях все ж таки ведуть до перебоїв у постачанні газу споживачам. Наприклад, у ніч на 30 листопада росіяни завдали ударів по громадах у Запорізькому районі, і внаслідок обстрілу постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

[ + – ] Українські фахівці здатні оперативно замінювати пошкоджені ділянки газової інфраструктури Фото: t.me/starukhofficial

"Ворожий снаряд пошкодив газорозподільний пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Його оперативно ліквідували, але без газопостачання залишилися три вулиці в населеному пункті", — повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, невдовзі співробітники компанії "Запоріжгаз" проклали нову ділянку підземного газопроводу та відновили газопостачання споживачів.

Якщо обстріл. Чи можуть газові об'єкти стати цілями ворожих атак

Ракетні удари ЗС РФ із 10 жовтня зосереджені на енергетичних об'єктах країни. Але йдеться про електроенергію, а не про газ. "Росіяни били по східних районах, де видобувається у нас великий обсяг газу, проте великої проблеми з газопостачанням у нас немає. Здається, вони сконцентрують увагу на енергетичній інфраструктурі. Їм не вистачить (снарядів, — Фокус) бити і по газовій, і по електричній інфраструктурі. Думаю, ситуація з газом буде кращою, ніж з електроенергією", — зазначив у коментарі Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Експерт не відкидає, що цілеспрямовані ракетні удари по газовій інфраструктурі України можливі.

Росіяни можуть бити ракетами по газорозподільних станціях, але поки агресор зосереджений на електромережах України

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відсутність масованих атак росіян на газорозподільні станції можуть частково пояснюватися тим, що українська ГТС побудована за радянських часів з урахуванням можливого ведення бойових дій, і серйозно пошкодити її — не дуже просте завдання. "Це можливо. Але це набагато складніше, ніж пошкодити об'єкти електроенергії. А відновити газотранспортну систему можна досить швидко: українська система так побудована, що будь-яку ділянку можна швидко ізолювати й потім швидко замінити ділянку труби", — каже Олександр Харченко. І додає: поки немає явних передумов, які свідчать про навмисні спроби ворога пошкодити українську ГТС.

[ + – ] Українська газова інфраструктура поки залишається у більшій безпеці порівняно з об'єктами електроенергетики Фото: УНІАН

"З газом поки все нормально. Якби вони переключилися на газ, я навіть радів би, бо пошкодити там складніше, а ракет у них точно вже не вистачає, і ми бачимо це за динамікою обстрілів", — зазначає експерт. З ним не згоден експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, який вважає, що ремонт газотранспортних об'єктів — суттєво складніший та довший, ніж електроенергетичних. А ось те, що росіяни поки не взялися бомбити газову інфраструктуру, на думку Корольчука, може бути пов'язане з контрактами "Газпрому" на постачання газу до Європи, транзит якого йде українською ГТС.

Важливо

Зима без газу: що буде після зупинки транзиту російського газу через Україну

Видобути газ. Що відбувається з видобутком природного газу у воєнний час

Попри відсутність масованих атак на газові мережі, удари по важливих газових об'єктах восени 2022 року все ж таки були. Йдеться про влучення російської ракети 17 листопада по одному з газодобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз". Втім, пошкодження там не мали серйозного впливу на темпи прокачування газу. "Там постраждала компресорна станція, але критичних пошкоджень не завдано. Більше шкоди газовидобутку нашому завдано у прифронтовій смузі або де була окупація, ось там більше пошкоджень. Цього разу оперативну здатність системи відновили швидко", — розповів Олександр Харченко.

[ + – ] Держкомпанія "Укргазвидобування" у період війни продовжує добувати газ та закачувати його у підземні сховища

Загалом із видобутком газу все не так уже й погано. Попри воєнні дії, на сході країни продовжують роботу об'єкти компанії "Укргазвидобування" — у жовтні компанія запустила нову свердловину в Харківській області з дебетом понад 140 тис. куб. м газу на добу. Після деокупації ЗСУ територій Харківської області компанія оперативно відновлює видобуток там, де вона була неможлива у період окупації. "Співробітники "Укргазвидобування" відновили роботу кількох інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України та готуються до запуску інших. Результатом стане додатковий видобуток близько 500 тис. куб. м природного газу на день", — йдеться у повідомленні компанії.

Важливо

Опалювальний сезон в Україні: у "Нафтогазі" стверджують, що теплом забезпечені 99,6% будинків

У компанії повідомили, що повернули контроль над буровими верстатами, що близько семи місяців перебували на окупованих територіях, і більшість із них після проведеного ремонту вже відновила буріння свердловин на сході України. Хоча це й вельми непросто — бурові були пошкоджені як внаслідок обстрілу, так і через мародерство військових Росії.

Накопичити запаси. Скільки газу в підземних сховищах і чому це важливо

Україна увійшла у зимовий сезон із запасами природного газу у підземних сховищах на рівні 14 млрд кубометрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Експерти, опитані Фокусом, вважають ці обсяги достатніми для стабільного проходження опалювального сезону. "Поки не було аномальних холодів, для нормального проходження зими запаси непогані. У нас все добре з газом, нормально з вугіллям, але погано з електроенергією через атаки на інфраструктуру", — наголосив Олександр Харченко. За словами Володимира Омельченка, вкрай важливо забезпечити споживачів енергоресурсами і головне, щоб газ був в українських сховищах. "У сховищах газу достатньо — потреби в Україні знизилися на 40% через падіння виробництва, виїзду населення. Газу вистачить", — упевнений Володимир Омельченко.

[ + – ] Ризики для газотранспортної системи пов'язані з потенційною загрозою зупинки транзиту російського газу українською системою Фото: УНІАН

Втім, певні ризики однаково залишаються. На думку Юрія Корольчука, загрози можуть бути пов'язані з потенційною зупинкою транзиту російського газу українською газотранспортною системою. "Якщо припиниться транзит, то качатимемо газ зі сховищ, але впаде тиск, і вже не у всіх споживачів буде газ, може перериватися подача газу на певні періоди та у певних регіонах, високі ризики для південної та східної частини країни", — зазначає Юрій Корольчук.

Але поки "Газпром", зайнятий відповідями на позови німецьких компаній, які масово звертаються до судів через недоотриманий від російського монополіста обсяг законтрактованого газу, не зробив явних кроків, які б вели до припинення транзиту російського газу через Україну. На цьому етапі це означає для України добрі шанси пережити зиму з газом і без стресів, спричинених дефіцитом блакитного палива.

Важливо

Чергова маніпуляція: Україна відповіла на звинувачення в "крадіжці газу", що постачається Молдові

У разі потреб збільшити запаси, якщо в Україні взимку будуть серйозні морози, "Нафтогаз" вирушить на європейський ринок за купівлею необхідних обсягів. Кошти для таких контрактів отримають від країн-партнерів. У листопаді Норвегія підписала угоду про передачу Україні $195 млн для купівлі газу, а на початку грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив закупівлю додаткового обсягу газу з гендиректором найбільшої нафтогазової компанії Норвегії Equinor Андерсом Опедалом.