Газ на зиму: Норвегія дасть Україні майже $200 млн на закупівлю "блакитного палива"

Ці гроші є частиною раніше оголошеного пакета допомоги в розмірі 10 млрд норвезьких крон (1 млрд дол).

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Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму. Для цього уряд країни виділить українській державі 195 млн доларів. Про це пише Reuters.

Ці гроші є частиною раніше оголошеного пакета допомоги в розмірі 10 млрд норвезьких крон (1 млрд дол). Фінансування відбудеться через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", — заявив міністр фінансів Норвегії Трюґве Слагсволд Ведум.

Норвегія та Україна: підтримка на мільярд євро

Норвегія допомагає нашій країні не лише на енергетичному фронті — скандинавська країна є також нашим важливим партнером в оборонній сфері. Так, на початку липня 2022 року міністерка міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм повідомила, що країна виділить 1 мільярд євро на підтримку України.

Кошти перераховуватимуть на державні рахунки протягом двох наступних років. Гроші призначені для гуманітарної допомоги, бюджетної підтримки та відновлення нашої країни.

Крім того, з лютого Норвегія вже надала Україні військову та гуманітарну допомогу у загальній сумі 200 мільйонів євро.

Зокрема від норвежців українські військові отримали і 2000 одиниць M72 LAW та 100 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Mistral 2.

Також Фокус повідомляв, що наприкінці липня Україна отримала від Норвегії партію бронеавтомобілів IVECO LAV III. Патрульні бронемашини із запасом ходу в 600 кілометрів мають гарну рухливість і захист, а також можуть розганятися до 130 км/год.

Раніше заступник голови Офісу президент (ОП) Кирило Тимошенко розповів українцям, чи варто побоюватися блекауту взимку та їхати з багатоквартирних будинків на тлі спроб Росії зруйнувати енергетичну систему України.