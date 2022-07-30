Україна отримала від Норвегії партію бронеавтомобілів IVECO LAV III (фото)

Патрульні бронемашини із запасом ходу 600 кілометрів мають гарну рухливість і захист, а також можуть розганятися до 130 км/год.

Україна отримала від Норвегії як військову допомогу 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Про це йдеться на офіційному порталі норвезького уряду.

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У Кабміні Норвегії зазначають, що броньовані патрульні машини IVECO LAV III мають гарну рухливість і захист, а також належать до того типу транспорту, який використовувався регулярною армією в ході миротворчої місії в Афганістані.

Норвезький уряд повідомив, що ці бронеавтомобілі затребувані офіційним Києвом і вирушають як доповнення до військового обладнання, такого як артилерійські гармати, ПЗРК і бронетранспортери, яке раніше вже вирушало на потреби Збройних сил України.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії", — цитує пресслужба Кабміну міністра оборони країни Б'єрна Арільда Грама.

Броньовані патрульні машини IVECO LAV III є варіантом армійського багатоцільового позашляховика IVECO LAV, що має бронекорпус. Вага базової комплектації військового транспорту становить 7 тонн, а максимальна швидкість — 130 кілометрів на годину. Патрульні машини IVECO LAV III мають запас ходу 600 кілометрів, а станом на 2016 рік у регулярних військах Норвегії представили 170 різних одиниць бронеавтомобіля.

[ + – ] Україна отримала від Норвегії 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III [ + – ] Україна отримала від Норвегії 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III

Нагадаємо, жителі Норвегії слідом за поляками та литовцями оголосили збір коштів на купівлю безпілотника Bayraktar TB2, який планують передати українським військовослужбовцям.

Також повідомлялося, що в української армії виникли проблеми з німецькими САУ PzH 2000 через місяць використання. У Міноборони Німеччини припускають, що ЗСУ використовували озброєння з високою інтенсивністю завдання ударів по позиціях ЗС РФ, через що гаубиці почали демонструвати ознаки зносу.