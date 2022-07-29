У ЗСУ виникли проблеми з німецькими САУ PzH 2000 через місяць використання, — Der Spiegel

Проблеми з озброєнням, за даними журналістів, можуть бути викликані високою інтенсивністю завдання ударів по позиціях ЗС РФ.

Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Німеччина передала Україні, за місяць використання демонструють ознаки зношування. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Der Spiegel.

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Журналісти стверджують, що кілька днів тому влада України поінформувала офіційний Берлін про те, що передані САУ PzH 2000 проявляють ознаки зношування після вогневої діяльності на передовій, через що кілька гаубиць відправили на ремонт.

Бундесвер, зі свого боку, припускає, що подібні проблеми пов'язані з високою скорострільністю, з якою підрозділи українських Збройних сил завдають ударів по позиціях ЗС РФ — механізм перезарядки озброєння зазнає великого навантаження. Der Spiegel зазначає, що пуск 100 артилерійських снарядів із САУ PzH 2000 вважається високоінтенсивним, що може призвести до зношування знарядь.

"Солдати на фронті спочатку намагалися стріляти спеціальними боєприпасами на занадто велику відстань так званими "розумними" боєприпасами, які призначені для особливо точних ефективних влучень. Після повідомлення з України Бундесвер негайно пообіцяв швидко відправити Києву додаткові пакети запасних частин для усунення проблем. У колах Бундесверу казали, що ознаки зношування цілком зрозумілі, оскільки Україна піддавала систему великим навантаженням у бою", — йдеться у матеріалі Der Spiegel.

Нагадаємо, 27 липня у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина погодилася продати Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Компанія, яка виробляє озброєння, вже погодила умови виробництва гаубиць для потреб ЗСУ, а загальна сума контракту оцінюється у понад 1 млрд євро.

Також повідомлялося, що Німеччина відправить в Україну 16 танкових мостоукладачів Biber. Інженерні системи призначені для транспортування, встановлення і зняття за допомогою вбудованих механізмів бруківки в умовах бойових зіткнень. Крім цього, мотоукладачі Biber можуть забезпечити пересування танків та іншого бойового транспорту через водні перешкоди.