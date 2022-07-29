Міноборони Німеччини офіційно поставить Україні 16 танкових систем Biber

Німеччина збільшує постачання Україні зброї та військової техніки. До 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000, які замовив Київ і зенітка Gepard додадуться танкові системи Biber.

У Міноборони Німеччини вирішили поставити ЗСУ 16 танкових мостоукладачів Biber. Ці інженерні системи дозволять нашим військовим долати водні перешкоди, наголошується у заяві глави німецького відомства Крістіне Ламбрехт. Перші шість систем планують передати Україні в 2022 році, ще десять — у наступному. Про це повідомляє The Guardian.

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Танковий мостоукладач Biber — спеціалізована броньована машина на гусеничному шасі, призначена для транспортування, встановлення і зняття за допомогою вбудованих механізмів мостової конструкції в умовах зіткнень. Інженерна система забезпечує просування танків та інших бойових машин через струмки, рови й інші перешкоди.

Сто гаубиць Panzerhaubitze 2000

Інформація про постачання цих систем з'явилася після того, як німецька влада дала зелене світло на запит оборонної компанії Krauss-Maffei Wegmann на виробництво для ЗСУ ста одиниць гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Загальна вартість замовлення артилерійських систем для Києва оцінюється у 1,7 млрд євро.

Міноборони Німеччини вже поставило в Україну 9 систем Panzerhaubitze 2000 зі складів Бундесверу, які використовуються на передовій з кінця минулого місяця.

Німеччина також передала Україні зенітні самохідні установки Gepard із боєзапасом приблизно 60 тис. снарядів. П'ять із них уже є на озброєнні України.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін змушений змінювати військову стратегію в Україні, оскільки план А, Б та В провалився. Російські війська зазнають поразки за декількома напрямками, згідно з даними Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що результати журналістського розслідування Reuters показали, що агенти Кремля в Україні, на яких робив ставку Кремль, переоцінили свої можливості.