Минобороны Германии официально поставит Украине 16 танковых систем Biber

Германия увеличивает поставки Украине оружия и военной техники. К 100 гаубицам Panzerhaubitze 2000, которые заказал Киев и зениткам Gepard добавятся танковые системы Biber.

В Минобороны Германии решили поставить ВСУ 16 танковых мостоукладчиков Biber. Эти инженерные системы позволят нашим военным преодолевать водные препятствия, отмечается в заявлении главы немецкого ведомства Кристины Ламбрехт. Первые шесть систем планируют передать Украине в 2022 году, еще десять — в следующем. Об этом сообщает The Guardian.

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Танковый мостоукладчик Biber — специализированная бронированная машина на гусеничном шасси, предназначенная для транспортировки, установления и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в условиях боестолкновений. Инженерная система обеспечивает продвижение танков и других боевых машин через ручьи, рвы и прочие препятствия.

Сто гаубиц Panzerhaubitze 2000

Информация о поставках этих систем появилась после того, как немецкие власти дали зеленый свет по запросу оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann на производство для ВСУ ста единиц гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Общая стоимость заказа артиллерийских систем для Киева оценивается в 1,7 млрд евро.

Минобороны Германии уже поставило в Украину 9 систем Panzerhaubitze 2000 со складов Бундесвера, которые используются на передовой с конца прошлого месяца.

Германия также передала Украине зенитные самоходные установки Gepard с боезапасом примерно 60 тыс. снарядов. Пять из них уже есть на вооружении Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Путин вынужден менять военную стратегию в Украине, поскольку план А, Б и В провалился. Российские войска терпят поражение по нескольким направлениям, согласно данным Минобороны Великобритании.

Напомним, что, результаты журналистского расследования Reuters показали, что агенты Кремля в Украине, на которых делал ставку Кремль, переоценили свои возможности.