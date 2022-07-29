У ВСУ возникли проблемы с немецкими САУ PzH 2000 через месяц использования, — Der Spiegel

Неполадки с вооружением, по данным журналистов, могут быть вызваны высокой интенсивностью нанесения ударов по позициям ВС РФ.

Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые Германия передала Украине, через месяц использования демонстрируют признаки износа. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.

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Журналисты утверждают, что несколько дней назад власти Украины проинформировали официальный Берлин о том, что переданные САУ PzH 2000 проявляют признаки износа после огневой деятельности на передовой, из-за чего несколько гаубиц отправили на ремонт.

Бундесвер, в свою очередь, предполагает, что подобные проблемы связаны с высокой скорострельностью, с которой подразделения украинских Вооруженных сил наносят удары по позициям ВС РФ — механизм перезарядки вооружения испытывает большую нагрузку. Der Spiegel отмечает, что пуск 100 артиллерийских снарядов из САУ PzH 2000 считается высокоинтенсивным, что может привести к износу орудий.

"Солдаты на фронте сначала пытались стрелять специальными боеприпасами на слишком большое расстояние так называемыми "умными" боеприпасами, которые предназначены для особо точных эффективных попаданий. После сообщения из Украины Бундесвер немедленно пообещал быстро отправить Киеву дополнительные пакеты запасных частей для устранения проблем. В кругах Бундесвера говорили, что признаки износа вполне объяснимы, поскольку Украина подвергала систему большим нагрузкам в бою", — говорится в материале Der Spiegel.

Напомним, 27 июля в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия согласилась продать Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Компания, которая производит вооружение, уже согласовала условия производства гаубиц для нужд ВСУ, а общая сумма контракта оценивается в более 1 млрд евро.

Также сообщалось, что Германия отправит в Украину 16 танковых мостоукладчиков Biber. Инженерные системы предназначены для транспортировки, установления и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в условиях боестолкновений. Кроме этого, мотоукладчики Biber могут обеспечить передвижение танков и другого боевого транспорта через водные преграды.