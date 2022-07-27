Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000, — Der Spiegel

Производитель вооружения, по данным журналистов, уже согласовал условия производства артустановок, которые обойдутся Киеву в 1 млрд евро.

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои осведомленные источники.

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По данным журналистов, правительство канцлера Олафа Шольца за кулисами одобрило продажу Украине 100 САУ PzH 2000 на общую сумму в 1 млрд евро.

Производитель вооружения Krauss-Maffei Wegmann (KMW), получивший от Кабмина лицензию на производство гаубиц Panzerhaubitze 2000, подтвердил в комментарии Der Spiegel информацию о сделке по отправке техники на нужды украинских Вооруженных сил.

"На мощностях KMW производство систем вооружения должно начаться немедленно. Пока неясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех САУ рассчитано на несколько лет, поэтому главной заботой является долгосрочное усиление украинской армии. Утверждение мегасделки указывает на смену курса федерального правительства. Поскольку Бундесвер больше не может передавать оружие из собственных запасов, Берлин теперь рассчитывает на прямые контракты между Украиной и немецкой военной промышленностью", — говорится в материале издания.

В общении с журналистами представители KMW также подтвердили, что компания уже согласовала с Киевом условия производства САУ PzH 2000, для которого в скором времени закупят достаточное количество бронематериалов.

Напомним, 26 июля немецкие СМИ со ссылкой на министерство Германии сообщили о том, что Берлин отправил в Украину реактивные системы залпового огня MARS-II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Также сообщалось, что Украина получила от Германии первые зенитные артиллерийские установки Gepard.