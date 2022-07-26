Германия отправила Украине обещанную реактивную артиллерию MARS-II, — Бундесвер

Помимо трех РСЗО, Берлин отправил украинским военнослужащим самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Германия передала на нужды Вооруженных сил Украины реактивные системы залпового огня MARS-II и еще три гаубицы PzH 2000. Об этом пишет служба новостей Tagesschau, ссылаясь на заявление министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

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По ее словам, Украина получила от Германии обещанные три РСЗО MARS-II и еще три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Помимо этого, как утверждает Кристин Лабрехт, осенью официальный Берлин передаст Киеву еще три единицы САУ, системы противовоздушной обороны IRIS-T и 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

"Обещанные реактивные системы залпового огня типа MARS-II и еще три самоходные гаубицы PzH 2000 были поставлены. Мы держим свое слово", — продолжила Ламбрехт и добавила, что Киев также получит радар обнаружения артиллерийских орудий типа "Кобра", который позволит артбригадам ВСУ оперативно выявлять позиции вражеских подразделений.

[ + – ] Германия отправила Украине РСЗО MARS-II

Отправку военной помощи из Германии также подтверждает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"РСЗО MARS-II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками. У россиян будет (огонь — ред.)", — написал руководитель ОП в своем Telegram-канале.

[ + – ] Германия отправила Украине РСЗО MARS-II

Напомним, в начале июне в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия планирует передать Украине реактивные системы залпового огня MARS-II. Журналисты утверждали, что РСЗО будет направлено со складов Бундесвера вместе с зенитно-ракетным комплексом Iris-T и тысячами боеприпасов.

Также Фокус в своем материале создавал ТОП-10 западного вооружения, которое было передано Украине для отражения российской агрессии. В рейтинг также попали РСЗО HIMARS, гаубицы PzH 2000 и противокорабельные ракеты.