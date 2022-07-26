Германия отправила Украине обещанную реактивную артиллерию MARS-II, — Бундесвер
Помимо трех РСЗО, Берлин отправил украинским военнослужащим самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
Германия передала на нужды Вооруженных сил Украины реактивные системы залпового огня MARS-II и еще три гаубицы PzH 2000. Об этом пишет служба новостей Tagesschau, ссылаясь на заявление министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.
По ее словам, Украина получила от Германии обещанные три РСЗО MARS-II и еще три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Помимо этого, как утверждает Кристин Лабрехт, осенью официальный Берлин передаст Киеву еще три единицы САУ, системы противовоздушной обороны IRIS-T и 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины.
"Обещанные реактивные системы залпового огня типа MARS-II и еще три самоходные гаубицы PzH 2000 были поставлены. Мы держим свое слово", — продолжила Ламбрехт и добавила, что Киев также получит радар обнаружения артиллерийских орудий типа "Кобра", который позволит артбригадам ВСУ оперативно выявлять позиции вражеских подразделений.
Отправку военной помощи из Германии также подтверждает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"РСЗО MARS-II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками. У россиян будет (огонь — ред.)", — написал руководитель ОП в своем Telegram-канале.
Напомним, в начале июне в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия планирует передать Украине реактивные системы залпового огня MARS-II. Журналисты утверждали, что РСЗО будет направлено со складов Бундесвера вместе с зенитно-ракетным комплексом Iris-T и тысячами боеприпасов.
Также Фокус в своем материале создавал ТОП-10 западного вооружения, которое было передано Украине для отражения российской агрессии. В рейтинг также попали РСЗО HIMARS, гаубицы PzH 2000 и противокорабельные ракеты.