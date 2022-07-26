Німеччина відправила Україні обіцяну реактивну артилерію MARS-II, — Бундесвер

Крім трьох РСЗВ Берлін відправив українським військовослужбовцям самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Німеччина передала на потреби Збройних сил України реактивні системи залпового вогню MARS-II та ще три гаубиці PzH 2000. Про це пише служба новин Tagesschau, посилаючись на заяву міністрині оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

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За її словами, Україна отримала від Німеччини обіцяні три РСЗВ MARS-II та ще три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Крім цього, як стверджує Крістіне Лабрехт, восени офіційний Берлін передасть Києву ще три одиниці САУ, системи протиповітряної оборони IRIS-T та 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

"Обіцяні реактивні системи залпового вогню типу MARS-II та ще три самохідні гаубиці PzH 2000 були поставлені. Ми тримаємо своє слово", — продовжила Ламбрехт і додала, що Київ також отримає радар виявлення артилерійських знарядь типу "Кобра", який дозволить артбригадам виявляти позиції ворожих підрозділів.

[ + – ] Німеччина відправила Україні РСЗВ MARS-II

Надсилання військової допомоги з Німеччини також підтверджує голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"РСЗВ MARS-II вже передано Україні нашими німецькими союзниками. У росіян буде (вогонь — ред.)", — написав керівник ОП у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Німеччина відправила Україні РСЗВ MARS-II

Нагадаємо, на початку червня у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина планує передати Україні реактивні системи залпового вогню MARS-II. Журналісти стверджували, що РСЗВ буде відправлено зі складів Бундесверу разом із зенітно-ракетним комплексом Iris-T та тисячами боєприпасів.

Також Фокус у своєму матеріалі створював ТОП-10 західного озброєння, яке було передано Україні для відбиття російської агресії. До рейтингу також потрапили РСЗВ HIMARS, гаубиці PzH 2000 та протикорабельні ракети.