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Германия планирует передать Украине несколько реактивных установок Mars II, — СМИ

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MARS II поступил на вооружении Бундесвера в 90-х годах

РСЗО способна вести огонь на расстояние до 84 км, а весь залп происходит всего за 55 секунд.

Германия хочет передать украинской армии 4 реактивных системы залпового огня со складов Бундесвера. Об этом сообщает Tagesspiegel, ссылаясь на источники в правительстве.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в парламенте заявил, что Германия будет поставлять Украине зенитно-ракетный комплекс Iris-T, а также реактивные системы залпового огня в сотрудничестве с США.

По данным издания, речь идет об РСЗО Mars II со склада армии. Всего могут передать четыре установки. Как и с американскими РСЗО, немецкие не будут поставляться с дальнобойными ракетами, чтобы Украина не могла атаковать российскую территорию.

MARS II или MLRS-E — это реактивная система залпового огня, разработанная в Германии. Является модернизацией американской М270. На вооружении немецкой армии находится с 1990-х годов. Установка способна вести стрельбу различными ракетами с дальностью от 10 до более чем 70 км.

Весь залп установка выдает за 55 секунд. Всего в пакете находится 12 ракет. Экипаж состоит из трех человек. РСЗО работает по принципу "бей-беги". Она мобильна и высокоточна.

Напомним, Байден анонсировал передачу Украине американских M142 HIMARS с высокоточными ракетами к ним.

Ранее сообщалось, что РФ перебросили на остров Змеиный "Грады" и "Торнадо-Г".