Байден подтвердил: Украина получит американские РСЗО с высокоточными ракетами

По словам президента США, ракетные системы позволят ВСУ наносить удары по ключевым объектам на поле боя. Поставки установок позволят усилить переговорные позиции Украины.

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Президент США Джо Байден в колонке для The New York Times анонсировал передачу Украине американских систем реактивного огня.

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По словам лидера Штатов, цель Америки заключается в том, чтобы Украина была демократической, независимой, суверенной и процветающей страной со средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.

США передадут Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, чтобы ВСУ могли более точно поражать ключевые объекты на поле боя, а страна получила более сильные позиции на переговорах.

Как передает CNN, в рамках нового пакета помощи Украина получит M142 HIMARS с ракетами, способные поражать цели на дистанции около 80 км (49 миль). Также в рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат:

ПТРК Javelin

ПЗРК Stinger

артиллерийские снаряды и высокоточные ракетные комплексы

вертолеты Ми-17

радары

беспилотники

Указывается, что это будет первый пакет помощи в рамках выделенных Конгрессом 40 млрд долларов.

[ + – ] M142 HIMARS способна давать 6 залпов в час

М142 HIMARS — это колесная РСЗО, имеющая на борту 6 ракет или одну баллистическую ракету ATACMS, однако их Украина не получит. Систему было разработано по принципу мобильной РСЗО "бей-беги".

Напомним, по словам Зеленского, Украина не будет обстреливать российскую территорию из американских MLRS.

Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит американские РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью до 300 км.