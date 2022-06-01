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Военный Фокус Российско-украинская война

Байден подтвердил: Украина получит американские РСЗО с высокоточными ракетами

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передача рсзо украине
M142 HIMARS имеет в одном пакете шесть ракет

По словам президента США, ракетные системы позволят ВСУ наносить удары по ключевым объектам на поле боя. Поставки установок позволят усилить переговорные позиции Украины.

Президент США Джо Байден в колонке для The New York Times анонсировал передачу Украине американских систем реактивного огня.

По словам лидера Штатов, цель Америки заключается в том, чтобы Украина была демократической, независимой, суверенной и процветающей страной со средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.

США передадут Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, чтобы ВСУ могли более точно поражать ключевые объекты на поле боя, а страна получила более сильные позиции на переговорах.

Как передает CNN, в рамках нового пакета помощи Украина получит M142 HIMARS с ракетами, способные поражать цели на дистанции около 80 км (49 миль). Также в рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат:

  • ПТРК Javelin
  • ПЗРК Stinger
  • артиллерийские снаряды и высокоточные ракетные комплексы
  • вертолеты Ми-17
  • радары
  • беспилотники

Указывается, что это будет первый пакет помощи в рамках выделенных Конгрессом 40 млрд долларов.

передача рсзо украине
M142 HIMARS способна давать 6 залпов в час

М142 HIMARS — это колесная РСЗО, имеющая на борту 6 ракет или одну баллистическую ракету ATACMS, однако их Украина не получит. Систему было разработано по принципу мобильной РСЗО "бей-беги".

Напомним, по словам Зеленского, Украина не будет обстреливать российскую территорию из американских MLRS.

Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит американские РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью до 300 км.