Украина не будет обстреливать Россию американскими РСЗО, — Зеленский

По словам президента, украинская армия не намерена уподобляться ВС РФ, которые из тяжелого вооружения обстреливают мирные районы чужого государства.

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Дальнобойное вооружение, в том числе американские РСЗО MLRS, необходимы Украине для защиты своих территорий, а не для атаки по российским регионам. Об этом в интервью Newsmax заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина не намерена идти на территориальные уступки Кремлю, о чем призывают некоторые западные страны ради урегулирования полномасштабной войны.

"Это наши территории: Это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос. Есть некоторые трудности с некоторыми территориями, есть некоторые детали, но все эти трудности могут обсуждаться", — продолжил Зеленский и заверил, что Украина не признает возможный захват военным путем Донецкой и Луганской областей.

Глава государства также предположил, что ВС РФ не удастся все время силой контролировать захваченные украинские территории, из-за чего Москве придется сесть за стол переговоров. Отдельно Зеленский прокомментировал поставки Украине дальнобойного вооружения, среди которого может быть американская реактивная артиллерия MLRS.

По его словам, официальный Киев призывает отправлять подобный тип оружия не для атаки по территории России, а для защиты своих регионов.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", — продолжил Зеленский и заверил, что Украина не будет уподобляться оккупантам, обстреливая из тяжелого вооружения мирные населенные пункты.

В ходе интервью глава государства также осудил попытки Владимира Путина ликвидировать его и поставил под сомнение, что президент РФ является сильным лидером.

Напомним, 27 мая в американских СМИ появилась информация, что США отправят Украине дальнобойное вооружение MLRS. Реактивная артилеррия может стать новой частью военной помощи в случае, если президент Джо Байден расширит арсенал поставляемого оружия.

29 мая в Офисе президента заявляли, что Россия устроила истерику из-за возможной отправки американской РСЗО MLRS Украине.

Двумя днями позже издание The Washington Post утверждало, что США передадут Украине дальнобойную артиллерию MLRS, но без ракет, которыми можно стрелять на расстояние до 300 километров.