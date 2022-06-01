Україна не обстрілюватиме Росію американськими РСЗВ, — Зеленський

За словами президента, українська армія не має наміру уподібнюватися ЗС РФ, які з тяжкого озброєння обстрілюють мирні райони чужої держави.

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Дальнобійне озброєння, зокрема американські РСЗВ MLRS, необхідні Україні для захисту своїх територій, а не для атаки по російських регіонах. Про це в інтерв'ю Newsmax заявив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, Україна не має наміру йти на територіальні поступки Кремлю, про що закликають деякі західні країни заради врегулювання повномасштабної війни.

"Це наші території: це наша незалежність, наш суверенітет, ось у чому питання. Є деякі труднощі з деякими територіями, є деякі деталі, але всі ці труднощі можуть обговорюватися", — продовжив Зеленський і запевнив, що Україна не визнає можливого захоплення військовим шляхом Донецької та Луганської областей.

Глава держави також припустив, що ЗС РФ не вдасться постійно силою контролювати захоплені українські території, через що Москві доведеться сісти за стіл переговорів. Окремо Зеленський прокоментував постачання Україні далекобійного озброєння, серед якого може бути американська реактивна артилерія MLRS.

За його словами, офіційний Київ закликає відправляти такий тип зброї не для атаки території Росії, а для захисту своїх регіонів.

"Нас не цікавить, що відбувається в Росії. Нас цікавить лише наша власна територія в Україні", — продовжив Зеленський і запевнив, що Україна не уподібнюватиметься окупантам, обстрілюючи з важкого озброєння мирні населені пункти.

Під час інтерв'ю глава держави також засудив спроби Володимира Путіна ліквідувати його та поставив під сумнів, що президент РФ є сильним лідером.

Нагадаємо, 27 травня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що США відправлять Україні далекобійне озброєння MLRS. Реактивна артилерія може стати новою частиною військової допомоги в разі, якщо президент Джо Байден розширить арсенал зброї, що постачається.

29 травня в Офісі президента заявляли, що Росія влаштувала істерику через можливе відправлення американської РСЗВ MLRS Україні.

Через два дні видання The Washington Post стверджувало, що США передадуть Україні далекобійну артилерію MLRS, але без ракет, якими можна стріляти на відстань до 300 кілометрів.