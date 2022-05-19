В Офісі Зеленського назвали лише один варіант примирення з Росією

Деякі країни Європи, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, хочуть створити новий формат Мінських угод для припинення війни за всяку ціну.

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Примирення між Україною та Росією можливе за умови беззастережної капітуляції ЗС РФ, деокупації української території та виплати компенсації за руйнування інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, на сьогодні немає передумов, щоб говорити про примирення з країною-агресором.

Олексій Арестович також запевнив, що Україна не піде на компроміс із Росією та не погодиться на анексію якихось територій для умиротворення Кремля. Радник голови ОП зазначив, що деякі країни Європи прагнуть створити новий формат Мінських угод для припинення бойових дій за всяку ціну.

Арестович не заперечив, що в майбутньому Україна може піти на примирення з Росією за умови беззастережної капітуляції ЗС РФ, деокупації українських територій і виплати Москвою репарацій за руйнування інфраструктури та міст.

"У мрійників у Європі є час, щоб уявити, як усе неоднозначно, але нічого з цього не буде, окрім військової поразки Росії та відходу з України всіх ворожих солдат", — продовжив Арестович в ефірі марафону і додав, що ЗСУ не дозволять окупантам залишатися на якихось захоплених територіях.

Виведення підрозділів ЗС РФ із території України також вимагав ще один радник голови ОП, член делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк. За його словами, Києву не потрібно пропонувати негайне припинення вогню доти, доки окупанти залишаються на українських територіях.

"Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші", — додав Подоляк, коментуючи можливість створення нового формату Мінських угод.

[ + – ] У Зеленського відхилили пропозицію створення нового формату Мінських угод

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомляли, що Володимир Путін відмовляється проводити зустріч із Володимиром Зеленським. За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, глава Кремля стверджує, що ще не настав час для організації переговорів, які можуть сприяти припиненню повномасштабної війни в Україні.

Також повідомлялося, що в Кремлі розраховують виграти повномасштабну війну проти України. Як стверджував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російська армія зможе виконати поставлені військові цілі, і Заходу не вдасться ізолювати Росію як країну-агресор.