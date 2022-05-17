"Вам буде краще жити": у Путіна вірять в перемогу у війні проти України

Країни Заходу, за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, ведуть війну проти Росії і не дають "жити як їй хочеться".

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Російські війська досягнуть поставленої мети у повномасштабній війні проти України. Таку заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, російський лідер Володимир Путін знає, у якому напрямі він веде країну. Пєсков стверджує, що глава Кремля має надзвичайно високий рівень підтримки населення і Росія досягне поставлених цілей у повномасштабній війні проти України.

"Його підтримує вся країна. Я впевнений, підтримуєте його ви, його підтримує молодь, його підтримують усі покоління нашої країни. Ми впевнені, що все буде добре, і ми впевнені, що ми переможемо, ми досягнемо всіх цілей. Ми досягнемо свого і вам буде краще жити, і ваша безпека буде пріоритетом", — продовжив Пєсков, виступаючи під час просвітницького марафону.

Прессекретар Путіна визнав, що в його оточенні є люди, які виступають проти вторгнення ЗС РФ в Україну, і він робитиме все можливе, щоб вони почали підтримувати нинішню політику Кремля. Разом із цим, Пєсков знову повторив одну з пропагандистських тез про те, що країни Заходу ведуть війну проти Росії і не дають можливості "жити як їй хочеться".

"Гібридна війна — це те, що зараз відбувається, те, з чим ми з вами зіткнулися. Це не лише американські та британські радники, які кажуть українським націоналістам зі зброєю, що їм робити, які дають їм розвідувальну інформацію і так далі. Ні. Це дипломатична війна, політична війна, це спроби ізолювати нас у світі, це економічна війна", — продовжив прессекретар Путіна, назвавши союзників України "ворожими державами".

Підсумовуючи Пєсков заявив, що країни Заходу не зможуть ізолювати Росію ні в політичному, ні в економічному плані.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що Володимир Путін не хоче проводити зустріч із Володимиром Зеленським щодо врегулювання повномасштабної війни. Заступник голови ОП Ігор Жовква припустив, що лідер Кремля навмисно затягує переговорний процес, очікуючи на успіх ЗС РФ у зоні бойових дій.

Також повідомлялося, що Володимир Путін готується до затяжної війни проти України. За даними розвідки США, повна окупація Донбасу не є головною метою Кремля і російські війська спробують прокласти сухопутний коридор зі східних областей до невизнаного Придністров'я.