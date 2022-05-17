"Вам будет жить лучше": у Путина верят в победу в войне против Украины

Страны Запада, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ведут войну против России и не дают "жить, как ей хочется".

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Российские войска достигнут поставленных целей в полномасштабной войне против Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, российский лидер Владимир Путин знает, в каком направлении он ведет страну. Песков утверждает, что у главы Кремля чрезвычайно высокий уровень поддержки населения и Россия достигнет поставленных целей в полномасштабной войне против Украины.

"Его поддерживает вся страна. Я уверен, поддерживаете его вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны. Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей. Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, и ваша безопасность будет приоритетом", — продолжил Песков, выступая во время просветительского марафона.

Пресс-секретарь Путина признал, что в его окружении есть люди, выступающие против вторжения ВС РФ в Украину, и он будет делать все возможное, чтобы они начали поддерживать нынешнюю политику Кремля. Вместе с этим, Песков вновь повторил один из пропагандистских тезисов о том, что страны Запада ведут войну против России и не дают возможности "жить, как ей хочется".

"Гибридная война — это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами столкнулись. Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет. Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", — продолжил пресс-секретарь Путина, назвав союзников Украины "враждебными государствами".

Подытоживая, Песков заявил, что страны Запада не смогут изолировать Россию ни в политическом, ни в экономическом плане.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что Владимир Путин не хочет проводить встречу с Владимиром Зеленским по урегулированию полномасштабной войны. Замглавы ОП Игорь Жовква предположил, что лидер Кремля намеренно затягивает переговорный процесс, ожидая на успех ВС РФ в зоне боевых действий.

Также сообщалось, что Владимир Путин готовится к затяжной войне против Украины. По данным разведки США, полная оккупация Донбасса не является главной целью Кремля, и российские войска попытаются проложить сухопутный коридор из восточных областей до непризнанного Приднестровья.