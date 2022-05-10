Путин готовится к затяжной войне, а его цель не только захват Донбасса, — разведка США

По информации американских разведчиков, Владимир Путин прибегнет к введению военного положения в России и мобилизации в стране, чтобы достичь всех целей на войне в Украине, если будет понимать, что проигрывает.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент России Владимир Путин готовится к затяжной войне в Украине, а его цели простираются далеко за пределы захвата Донбасса, где сейчас сконцентрировано больше всего его вооруженных сил. В Кремле хотят захватить полностью Донецкую и Луганскую области, взять под полный контроль Херсон и продлить сухопутный коридор до непризнанного Приднестровья. Об этом заявила Директор разведки США Аврил Хейнс, передает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Следующий месяц боевых действий будет иметь большое значение, поскольку Россия попытается активизировать свои усилия. Но даже если они добьются успеха, мы не уверены, что боевые действия на Донбассе фактически положат конец войне", — сказала она.

Однако в американской разведке считают, что для этой цели Владимиру Путину придется объявить мобилизацию в стране, чего он до сих пор не сделал. Также в разведке США рассказали, не видят перспектив российско-украинских мирных переговоров в ближайшее время, потому что обе стороны считают, что они могут добиться военного прогресса.

"Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться военного прогресса, мы не видим жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — заявила Хейнс.

Аврил Хейнс также доложила, что в ближайшие месяцы война России против Украины будет более непредсказуемая, а эскалация будет расти. По ее словам, спрогнозировать то, как будет протекать дальнейшее противостояние сложно, потому что Путин сталкивается с несоответствием между его амбициями и потенциалом российских войск.

Поэтому в разведке США не исключают ситуативных решений руководства России, в том числе и объявления военного положения.

"Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей, по мере затягивания конфликта или если он считает, что Россия проигрывает в Украине" — считает директор разведки США.

Хейнс также добавила, что в разведке не верят, что Путин использует ядерное оружие. Он это может сделать только в том случае, если под вопросом будет стоять существование России.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что война в Украине займет месяцы, но не годы. По его словам, Россия не готовилась воевать долгосрочно, а ее экономика уже в стагнации. Однако сложно сказать, "когда россияне выдохнуться". Кроме того, Жданов считает, что Запад не готов воевать с РФ годами.

10 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина меняет цели победы над Россией. Теперь победой для Киева будет считаться возвращение всех территорий, включая Крым и ОРДЛО.