Конец близок. "Это война на месяцы, но не на годы", — военный эксперт

По словам Олега Жданова, сложно сказать, когда "россияне выдохнутся", но экономика России уже в стагнации, а Запад не готов воевать с РФ годами.

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По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, война в Украине не будет длиться годами. Об этом он сказал в интервью агентству "РБК Украина".

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"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы", — ответил он на вопросах о сроках военных действий на территории страны.

Он напоминает, что Россия не готовилась воевать долгосрочно. Уже сегодня ее экономика из-за санкций находится в стагнации. "Сейчас перевести экономику на военные рельсы для затяжной войны — это нереально, это нужно было делать еще год назад", — объясняет Жданов.

Кроме того, Запад, который начал передавать Украине вооружение, также не готов воевать с Россией два или три года.

"Они ожидают на то, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", — добавляет эксперт.

Однако, как подчеркивает Жданов, сложно сказать, когда россияне "выдохнутся". "Они везут сюда резерв. Тех, кого отмобилизовали или уговорили подписать контракт, они просто сажают на поезд, везут сюда в Украину и сразу ставят в строй для пополнения потерь", — комментирует полковник запаса.

Таким образом Россия старается как можно быстрее восстановить боеспособность своих батальонных тактических групп и бросить их в бой. Из-за этого военные действия на территории Украины затягиваются.

"Путин сказал взять и они пытаются взять эту территорию любой ценой, при любых сроках и так далее. Как я понимаю, пока последний солдат там не упадет — они не прекратят этих действий", — отмечает эксперт.

Напомним, экс-полковник ФСБ РФ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Стрелков открыто признал неудачи ВС РФ. Контрнаступление ВСУ под Харьковом обратило в бегство подразделения российской армии и боевиков "ЛДНР", которые вынуждены занимать более отдаленные позиции от Харькова.

Ранее Фокус писал, что РФ стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ продвинуться.