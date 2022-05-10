Бегство из-под Харькова: Стрелков открыто признал неудачи ВС РФ

Российские военные обратились в бегство в результате контратаки ВСУ, а на некоторых участках они бежали не дожидаясь прямого столкновения с украинскими защитниками.

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Экс-полковник ФСБ РФ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) открыто признал, что контрнаступление ВСУ под Харьковом обратило в бегство подразделения российской армии и боевиков "ЛДНР", которые вынуждены были занимать более отдаленные позиции от Харькове по сравнению с прежними. Об этом диверсант написал в своем Telegram.

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"Завершился отход укомплектованных сплошь плохо вооруженными резервистами частей ЛДНР и подразделений росгвардии на новые позиции, значительно удаленные от Харькова по сравнению с прежними", — написал он.

При этом Стрелков неоднократно говорил о том, что подразделения "ЛДНР", которые несут значительные потери в живой силе, пополняются необученными, неопытными и плохо вооруженными мужчинами, которых сразу бросают в бой. Он также добавил что некоторые подразделения местами бежали в сторону российской границы, не дожидаясь прямого столкновения с бойцами ВСУ.

Кроме того Стрелков подтвердил что российские войска бросают своих пособников в освобожденных населенных пунктах. Местные коллаборанты, которые не успели в силу различных причин сбежать вместе с оккупантами, подвергаются, по его словам, "репрессиям", поскольку для них пособничество с оккупантами заканчивается уголовными делами.

"Начались репрессии против местных чиновников и активистов, имевших мужество сотрудничать с российскими военным властями и не имевших достаточно времени или возможности, чтобы отступить вместе с ними", — отметил экс-полковник ФСБ.

В таком же ключе об отступлении российских войск под Харьковом писал и коллаборант Константин Долгов. Он возмутился неудачными действиями командования ВС РФ и сказал, что такие новости могут стать предвестниками полной капитуляции России.

Он отметил, что на четвертый день войны российские танки стояли на харьковской окружной, а высшее командование заявляло, что "операция" идет по плану. Теперь же Харьковская область может стать пятой по счету, из которой ушли российские войска.

Напомним, что 9 мая силами 227 батальона Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины удалось освободить Верхний Салтов, Замуйловка, Байрак, Рубежное в Харьковской области. Также поступила информация, что враг покидает села Боровую и Богуславку и двигается в направлении города Купянск.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) прогнозирует неизбежность удара ВСУ по Крымскому мосту. Комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова он сказал, что украинские военные ударят в любом случае, когда им это будет "возможным, достижимым и выгодным".