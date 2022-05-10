Втеча з-під Харкова: Стрєлков відкрито визнав невдачі ЗС РФ

Російські військові втекли внаслідок контратаки ЗСУ, а на деяких дільницях вони втекли, не чекаючи прямого зіткнення з українськими захисниками.

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Експолковник ФСБ РФ і колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) відкрито визнав, що контрнаступ ЗСУ під Харковом змусив втекти підрозділи російської армії та бойовиків "ЛДНР", які мали займати віддаленіші позиції від Харкова, якщо порівняти з колишніми. Про це диверсант написав у своєму Telegram.

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"Завершився відхід укомплектованих часто погано озброєних резервістів частин ЛДНР і підрозділів Росгвардії на нові позиції, значно віддалені від Харкова, якщо порівняти з колишніми", — написав він.

Водночас Стрєлков неодноразово говорив про те, що підрозділи "ЛДНР", які зазнають значних втрат у живій силі, поповнюють ненавчені, недосвідчені та погано озброєні чоловіки, яких одразу кидають у бій. Він також додав, що деякі підрозділи місцями бігли в бік російського кордону, не чекаючи прямого зіткнення з бійцями ЗСУ.

Крім того, Стрєлков підтвердив, що російські війська кидають своїх посібників у звільнених населених пунктах. Місцеві колаборанти, які не встигли через різні причини втекти разом з окупантами, зазнають, за його словами, "репресій", оскільки для них допомога з окупантами закінчується кримінальними справами.

"Почалися репресії проти місцевих чиновників та активістів, які мали мужність співпрацювати з російською військовою владою і не мали достатньо часу чи можливості, щоб відступити разом з ними", — зазначив експолковник ФСБ.

У такому ж ключі про відступ російських військ під Харковом писав і колаборант Костянтин Долгов. Він обурився невдалими діями командування ЗС РФ та сказав, що такі новини можуть стати провісниками повної капітуляції Росії.

Він зазначив, що на четвертий день війни російські танки стояли на харківській окружній, а найвище командування заявляло, що операція йде за планом. Тепер же Харківська область може стати п'ятою, з якої пішли російські війська.

Нагадаємо, що 9 травня силами 227 батальйону Територіальної оборони Збройних Сил України вдалося звільнити Верхній Салтів, Замулівку, Байрак, Рубіжне в Харківській області. Також надійшла інформація, що ворог залишає села Борову та Богуславку та рухається в напрямку міста Куп'янськ.

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) прогнозує неминучість удару ЗСУ по Кримському мосту. Коментуючи слова секретаря РНБО Олексія Данілова, він сказав, що українські військові вдарять у будь-якому разі, коли їм це буде "можливо, досяжно і вигідно".