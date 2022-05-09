ЗСУ звільнили ще 4 населені пункти в Харківській області (карта)

Тим часом у Борівській сільській раді розповіли, що з 8 травня російські війська масово залишають села Борову та Богуславку та рухаються в напрямку міста Куп'янськ Харківської області.

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Силами 227 батальйону Територіальної оборони Збройних Сил України вдалося звільнити 4 населені пункти Харківської області. Це села Верхній Салтів, Замулівка, Байрак, Рубіжне. Про успішний контрнаступ 227 батальйон ТрО ЗСУ Харкова розповів у Facebook.

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Водночас у Борівській сільській раді розповіли, що з 8 травня російські війська масово залишають села Борову та Богуславку та рухаються в напрямку міста Куп'янськ Харківської області. Проте за даними аерофотозйомки, велика кількість живої сили та техніки росіян залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтін.

У Борівській селищній раді заявили, що в захоплених ЗС РФ населених пунктах російські солдати розміщуються в об'єктах соціальної інфраструктури та порожніх будинках місцевих жителів. Крім того, припускають, що російські війська мають проблеми із забезпеченням, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих жителів свиней і харчі.

Нагадаємо, Військовий аналітик Том Купер повідомляв, що українські війська пішли в наступ на Козачу Лопань, яку російські війська в укріплену передову базу.

9 травня журналіст Юрій Бутусов розповів, що ЗСУ розбили групу військових під Харковом, неподалік села Циркуни, а 21 військовий Росії здався в полон, решта втекли з поля бою. Крім того, всіх загиблих мобілізували на території Луганської області.

6 травня в Генштабі заявили, що українським військовим вдалося звільнити шість населених пунктів на схід від Харкова. Це села Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частина села Черкаські Тишки.