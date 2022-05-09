Посилення ЗС РФ під Сєвєродонецьком та контратаки ЗСУ під Харковом та Запоріжжям: аналіз боїв

Австрійський військовий аналітик Том Купер зазначає реалії боїв за Україну, битву за Козачою Лопань під Харковом, а також форсування водної переправи через Сіверський Донець.

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Військовий аналітик із Австрії Том Купер опублікував новий аналіз бойових дій в Україні за 7-8 травня.

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Ласкаво просимо до реалії війни в Україні

Аналітик пише, що багато добровольців із країн заходу, які прибували захищати Україну, не звикли до такого роду бойових дій. Вони боролися в битвах, коли їхня сторона мала абсолютну перевагу в повітрі й перевагу вогневої могутності. Тому коли вони стикаються з військами ворога в бою, то ховаються і починають вимагати артпідтримку, удари з повітря, орбітальну підтримку та все те, чим українці просто не можуть забезпечити.

"Не дивно, що багато хто поїхав — "з огидою". Що ж, добродії, ласкаво просимо в реалії війни в Україні. Не всі ведуть свої війни за допомогою величезної матеріальної переваги, і тільки з постачанням біфштексів, пива і лосьйонів для засмаги", — зазначає Купер.

У Росії закінчується високоточна зброя

7 травня жителі російського Бєлгорода знову чули "вибух". ППО стріляла по невідомо чому. Також на території країни-агресора триває низка "стихійних пожеж/займань".

Останні дві доби російська авіація завдавала авіаударів по Сєвєродонецьку та Лисичанську. Як пише оглядач, це найбезпечніше, що російські "знамениті" Су-30, Су-34 та Су-35 можуть зробити. Також на параді в Москві скасували офіційну частину через "погану погоду".

ЗС РФ завдали ракетного удару по кількох авіабазах та аеродромах українських ВПС, де, як вони вважають, зафіксована активність авіації. Це виглядає дивно, враховуючи те, що українська авіація "знищена" понад місяць тому.

Також військам РФ не вистачає крилатих ракет для завдання ударів. Наразі вони використовують ракети Х-59. Частину випущених ракет по Одесі 8 травня збито разом із БПЛА "Форпост". Того ж дня одну із трьох ракет українському ППО вдалося збити. Ввечері збили ще дві ракети на підльоті до Одеси.

Російські війська перебувають у розпачі на острові Зміїний

5-7 травня українські Байрактари знищили три десантні катери "Раптор", а потім і вертоліт Мі-8АМТШ.

"Не дивно, що після всіх цих ударів російський гарнізон перебуває у відчаї: тому вранці, 8 травня, у РФ заявили, що вони відбили спробу українського штурму. Були збиті два українські Су-24, вертоліт Мі-24 і три Байрактари — всього чотири українські літаки, чотири вертольоти й три БПЛА плюс… О боже: я тільки здивований, що вони не заявили про збиття кількох летючих тарілок і захоплення кількох марсіанських людей…" — іронізує аналітик.

Після удару українських військових на острові зруйновано майже всі будинки.

ЗСУ продовжують контратаку в Харківській області

Українські військові борються за Козачу Лопань, яку війська РФ перетворили на укріплену передову базу. ЗСУ наступають із заходу та з півдня.

[ + – ] ЗСУ ведуть бої для звільнення Козачої Лопані

Невідомо, скільки ще зможе тримати оборону 6-а загальновійськова армія РФ, не звалившись і відступивши до кордонів РФ. Враховуючи те, що від неї залишилися морські піхотинці 61-ї та 336-ї дивізії ВМФ Росії.

Ізюмський напрямок — масові артилерійські удари ЗСУ

Про наступ Збройних Сил України в районі Ізюма немає жодних звісток, проте супутникові дані FIRMS NASA показують пожежі. Вони виникають у районах, уражених артилерією. Це може свідчити про масовані артилерійські удари української армії, але не про наступ.

Є інформація, що ЗС РФ залучила дві батальйонно-тактичні групи з 35-ї армії для підтримки залишків 2-го армійського корпусу для штурму в напрямку до Барвінкового. ЗСУ утримують Нову Дмитрівку та Вірнопілля на захід від атаки ЗС РФ на Барвінкове та Довгеньке. Це означає, що, щоб дістатися вихідних пунктів, війська ЗС РФ повинні пройти "коридор", який знаходиться під постійним вогнем української артилерії, протитанкових ракет, великокаліберних кулеметів та снайперів.

[ + – ] Щоб пройти на Барвінкове війська РФ повинні пройти через коридор, який прострілюють ЗСУ

Це божевілля, як пише Купер, дуже схоже на творіння Дворникова (командувач Південним військовим округом). Таку тактику він застосовував у Сирії.

Заворушення в лісах біля Святогірська

Залишки 90-ї танкової дивізії зайняли Кримки й намагаються захопити Олександрівку, що за 5 км від Святогірська. Бої проходять серед густого лісу — ідеального місця для захисту.

[ + – ] ЗС РФ намагаються атакувати Олександрівку

Два дні тому Купер був майже певен, що ЗС РФ захопили Олександрівку. Однак зараз виглядає так, що вона залишається під контролем ЗСУ. Українці називають ситуацію "складною". Ситуація там сповнена хаосу. ЗС РФ намагаються обійти з флангу село через ліс, який насичений українськими військами, що рвуться в бій. Проте багато хто з них погано навчений. Тому аналітик навіть не впевнений, чи може хтось із місцевих командирів сказати, де його підрозділи й чи існують вони взагалі.

Військам РФ, де не так багато дерев, вдалося зайти в Шандриголове. На превеликий подив Купера, Лиман все ще тримається. Бої тривають за 2-3 км від міста.

[ + – ] Військам РФ вдалося зайти в Шандриголове

ЗСУ заявляють про засідку на понтонний міст через Сіверський Донець приблизно за 40 км від Слов'янська. Проте влаштувати засідку на плацдарм складно.

Або ЗСУ перейшли в наступ і знищили плацдарм із мостом; Або міст знищили артилерією, а потім зняли це з дрона. Другий варіант найімовірніший.

[ + – ] Зруйнована переправа через Сіверський Донець

Зважаючи на мовчання ЗСУ, Купер пропонує найгірший сценарій. ЗС РФ мають сильну присутність на південному березі Сіверського Дінця в районі Серебрянки. Саме цим можна пояснити обстріли Слов'янська та Лисичанська за 7-8 км від Сіверська. І це дуже, дуже погані новини.

Далі на Луганщині йдуть потужні бої. Обидві сторони випускають безліч артилерійських снарядів. Імовірно, ЗС РФ зайняли Воєводівку між Рубіжним та Сєвєродонецьком. ЗСУ не згадують про нього, а ЗС РФ намагалися його зайняти.

[ + – ] Воєводівка перейшла під контроль ЗС РФ

Проте Купер пише, що це мало що змінює.

Українські військові під загрозою оточення в Сєвєродонецьку

ЗСУ відійшли з Попасної до укріпленіших позицій. Це ще одна погана новина для України. В поєднанні з мостом на північ від Сіверська це означає, що ЗС РФ знаходяться за 30 км один від одного в напрямку Сєвєродонецька.

Близько 8-9 бригад ЗСУ під загрозою оточення, крім того, що військові вже сильно фізично виснажені боями.

У бійців Маріуполя достатньо боєприпасів

Бійці "Азова" дали інтерв'ю, в якому розповіли про стан справ. За часи оборони Маріуполя вони змогли знищити 2500 військових РФ, 60 танків, а також пошкодили ще 30 танків. Купер вважає, що цифри можуть бути правильними, але лише зазначає, що це робили не лише "азовці", а й усі інші підрозділи.

У військових достатньо боєприпасів, але замало їжі з водою. ЗС РФ знищили госпіталь, тому тепер нема де надавати допомогу пораненим, яких вже близько 600.

Ілля Самойленко, офіцер розвідки 36-ї бригади морської піхоти, потім звинуватив свого колишнього командира Володимира Баранюка в тому, що він покинув підрозділ та діяв за власною ініціативою. 12 квітня замість того, щоб відійти з більшою частиною бригади до комплексу "Азовсталь", Баранюк зробив спробу прориву блокади з групою справних танків, бронетранспортерів та боєприпасів. Зі свого боку так він залишив без захисту завод імені Ілліча, чим тут же скористалися росіяни. В результаті він потрапив у полон разом із начштабом Дмитром Кром'яковим.

Ходять чутки про контрнаступ у районі Запоріжжя

Є багато повідомлень про те, що Миколаїв обстріляли "ракетами". Проте Купер припускає, що то була російська артилерія. Ходять чутки про український наступ у районі Запоріжжя, але жодних подробиць наразі немає.