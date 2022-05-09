Усиление ВС РФ под Северодонецком и контратаки ВСУ под Харьковом и Запорожьем: анализ боев

Австрийский военный аналитик Том Купер отмечает реалии боев за Украину, битву за Козачью Лопань под Харьковом, а также форсирование водной переправы через Северский Донец.

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Военный аналитик из Австрии Том Купер опубликовал новый анализ боевых действий в Украине за 7-8 мая.

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Добро пожаловать в реалии войны в Украине

Аналитик пишет, что многие добровольцы из стран запада, которые прибывали защищать Украину не привыкли к такому роду боевых действий. Они сражались в битвах, когда у их стороны было абсолютное превосходство в воздухе и превосходство в огневой мощи. Поэтому когда они сталкиваются с войсками врага в бою, то укрываются и начинают запрашивать артподдержку, удары с воздуха, орбитальную поддержку и все то, чего украинцы просто не могут обеспечить.

"Неудивительно, что многие уехали — "с отвращением". Что ж, господа, добро пожаловать в реалии войны в Украине. Не все ведут свои войны с помощью огромного материального превосходства, и только при снабжении бифштексами, пивом и лосьонами для загара", — отмечает Купер.

В России заканчивается высокоточное оружие

7 мая жители российского Белгорода снова слышали "хлопки". ПВО стреляло по неизвестно чему. Также на территории страны-агрессора продолжается ряд "стихийных пожаров/возгораний".

Последние двое суток российская авиация наносила авиаудары по Северодонецку и Лисичанску. Как пишет обозреватель, это самое безопасное, что российские "знаменитые" Су-30, Су-34 и Су-35 могут сделать. Также на параде в Москве отменили официальную часть из-за "плохой погоды".

ВС РФ нанесли ракетный удар по нескольким авиабазам и аэродромам украинских ВВС, где как они считают, зафиксирована активность авиации. Это выглядит странно, учитывая то, что украинская авиация "уничтожена" больше месяца назад.

Также войскам РФ не хватает крылатых ракет для нанесения ударов. Теперь они используют ракеты Х-59. Часть выпущенных ракет по Одессе 8 мая были сбиты вместе с БПЛА "Форпост". В тот же день одну из трех ракет украинскому ПВО удалось сбить. Вечером были сбиты еще две ракеты на подлете к Одессе.

Российские войска находятся в отчаянии на острове Змеиный

5-7 мая украинские Байрактары уничтожили три десантных катера "Раптор", а затем и вертолет Ми-8АМТШ.

"Неудивительно, что после всех этих ударов российский гарнизон находится в отчаянии: поэтому, утром 8 мая в РФ заявили, что они отразили попытку украинского штурма. Были сбиты два украинских Су-24, вертолет Ми-24 и три Байрактара — всего четыре украинских самолета, четыре вертолета и три БПЛА плюс…. О боже: я только удивлен, что они не заявили о сбитии нескольких летающих тарелок и захвате нескольких марсианских людей…", — иронизирует аналитик.

После удара украинских военных на острове разрушены почти все здания.

ВСУ продолжают контратаку в Харьковской области

Украинские военные сражаются за Казачью Лопань, которую войска РФ превратили в укрепленную передовую базу. ВСУ наступают с запада и с юга.

[ + – ] ВСУ ведут бои для освобождении Козачей Лопани

Неизвестно, сколько еще сможет держать оборону 6-я общевойсковая армия РФ, не рухнув и отступив к границам РФ. Учитывая то, что от нее остались морские пехотинцы 61-й и 336-й дивизии ВМФ России.

Изюмское направление — массовые артиллерийские удары ВСУ

О наступлении Вооруженных сил Украины в районе Изюма нет никаких известий, однако спутниковые данные FIRMS NASA показывает пожары. Они возникают в районах, пораженных артиллерии. Это может говорить о массированных артиллерийских ударах украинской армии, но не о наступлении.

Есть информация, что ВС РФ привлекла две батальонно-тактические группы из 35-й армии для поддержки остатков 2-го армейского корпуса для штурма в направлении Барвинково. ВСУ удерживают Новую Дмитровку и Вернополье к западу от атаки ВС РФ на Барвинково и Долгенькое. Это означает, что, чтобы добраться до исходных пунктов, войска ВС РФ должны пройти "коридор", который находится под постоянным огнем украинской артиллерии, противотанковых ракет,, крупнокалиберных пулеметов и снайперов.

[ + – ] Чтобы пройти на Барвинково войска РФ должны пройти через коридор, который простреливается ВСУ

Это безумие, как пишет Купер, очень похоже на творение Дворникова (командующий Южным военным округом). Такую тактику он применял в Сирии.

Беспорядки в лесах у Святогорска

Остатки 90-й танковой дивизии заняли Крымки и пытаются захватить Александровку, что в 5 км от Святогорска. Бои проходят среди густого леса — идеального места для защиты.

[ + – ] ВС РФ пытаются атаковать Александровку

Два дня назад Купер был почти уверен, что ВС РФ захватили Александровку. Однако сейчас выглядит все так, что она остается под контролем ВСУ. Украинцы называют ситуацию "сложной". Ситуация там полна хаоса. ВС РФ пытаются обойти с фланга деревню через лес, который насыщен украинскими войсками, рвущимися в бой. Однако многие из них плохо обучены. Поэтому аналитик даже не уверен, может ли кто из местных командиров сказать, где его подразделения и существуют ли они вообще.

Войскам РФ, где не так много деревьев, удалось зайти в Шандриголово. К удивлению Купера, Лиман все еще держится. Бои ведутся в 2-3 км от города.

[ + – ] Войскам РФ удалось зайти в Шандриголово

ВСУ заявляют о засаде на понтонный мост через Северский Донец примерно в 40 км от Славянска. Однако устроить засаду на плацдарм сложно.

Либо ВСУ перешли в наступление и уничтожили плацдарм с мостом; Либо мост уничтожили артиллерией, а затем сняли это из дрона. Второй вариант более вероятный.

[ + – ] Разрушенная переправа через Северский Донец

Учитывая молчание ВСУ, Купер предлагает наихудший сценарий. ВС РФ имеют сильное присутствие на южном берегу Северского Донца в районе Серебрянки. Именно этим можно объяснить обстрелы Славянска и Лисичанска в 7-8 км от Северска. И это очень, очень плохие новости.

Далее в Луганской области идут мощные бои. Обе стороны выпускают огромное количество артиллерийских снарядов. Вероятно, ВС РФ заняли Воеводовку между Рубежным и Северодонецком. ВСУ не упоминают о нем, а ВС РФ пытались его занять.

[ + – ] Воеводовка перешла под контроль ВС РФ

Однако Купер пишет, что это мало что меняет.

Украинские военные под угрозой окружения в Северодонецке

ВСУ отошли из Попасной в более укрепленные позиции. Это еще одна плохая новость для Украины. В сочетании с мостом к северу от Северска это означает, что ВС РФ находятся в 30 км друг от друга в направлении Северодонецка.

Около 8-9 бригад ВСУ под угрозой окружения помимо того, что военные уже сильно физически истощены боями.

У бойцов Мариуполя достаточно боеприпасов

Бойцы "Азова" дали интервью, в котором рассказали о положении дел. За время обороны Мариуполя они смогли уничтожить 2500 военных РФ, 60 танков, а также повредили еще 30 танков. Купер считает, что цифры могут быть правильными, но только отмечает, что это делали не только "азовцы", но и все другие подразделения.

У военных достаточно боеприпасов, но недостаточно еды с водой. ВС РФ уничтожили госпиталь, поэтому теперь негде оказывать помощь раненым, которых уже около 600.

Илья Самойленко, офицер разведки 36-й бригады морской пехоты, затем обвинил своего бывшего командира Владимира Баранюка в том, что он бросил подразделение и действовал по собственной инициативе. 12 апреля вместо того, чтобы отойти с большей частью бригады в комплекс "Азовсталь", Баранюк предпринял попытку прорыва блокады с группой исправных танков, бронетранспортеров и боеприпасами. В свою очередь, он, таким образом, оставил без защиты завод имени Ильича, чем тут же воспользовались русские, В результате он попал в плен вместе с начштаба Дмитрием Кромяковым.

Ходят слухи о контрнаступлении в районе Запорожья

Есть много сообщений о том, что Николаев был обстрелян "ракетами". Однако Купер предполагает, что это была российская артиллерия. Ходят слухи о украинском наступлении в районе Запорожья, но никаких подробностей пока нет.