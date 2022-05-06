ЗСУ звільнили шість населених пунктів на схід від Харкова, — Генштаб

На Лиманському напрямі війська РФ безуспішно намагалися розвинути наступ і не змогли взяти під контроль Сєвєродонецьк, Рубіжне та Воєводівку.

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Триває 72 доба протистояння України воєнному вторгненню РФ. До вечора 6 травня бійці ЗСУ встановили контроль над кількома населеними пунктами в Харківській області — Олександрівкою, Федорівкою, Українкою, Шестакове, Перемогою та частиною села Черкаські Тишки, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

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Основні бойові дії сьогодні велися на схід від Харкова, в районі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, а також на маріупольському заводі "Азовсталь".

Слобожанський напрямок

Повідомляється, що на Слобожанському напрямі ЗС РФ продовжує нарощувати угруповання військ. З району населеного пункту Уразово у Бєлгородській області на територію України здійснюється переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

Противник безуспішно намагався наступати у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, утримуючи при цьому віддалені населені пункти Харківської області.

Лиманський напрямок

Штурмові дії російські війська проводили у напрямку села Шандриголове Донецької області та в районі Попасної. Бої йшли в районі Сєвєродонецька, Рубіжного та Воєводівки. Встановити контроль над цими населеними пунктами ворогові не вдалося.

На інших ділянках фронту в районі Авдіївки та Курахово російські війська продовжують артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари.

Також повідомляється, що війська РФ продовжують зазнавати суттєвих втрат у живій силі та техніці. За наявними даними, в психіатричній лікарні Ростовської області знаходиться приблизно 800 поранених і 200 тіл загиблих солдат ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося підбити російський фрегат "Адмірал Макаров". За попередньою інформацією, корабель знаходився в районі острова Зміїний і був уражений українським протикорабельним комплексом "Нептун".

Збройні сили України почали застосовувати проти російської армії дрони-камікадзе Phoenix Ghost, вироблені у США. Новий безпілотник із баражувальними боєприпасами був застосований у Харківській області.