Український "Нептун" підбив найновіший фрегат Чорноморського флоту РФ, — ЗМІ

За даними ЗМІ, після вибуху сталося пожежа на кораблі. Нардеп Гончаренко стверджує, що удару завдано по фрегату "Адмірал Макаров"

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Українські військові підбили російський фрегат із подальшим займанням. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на власні джерела.

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Вибух із подальшим горінням корабля стався на борту проєкту 11356Р "Буревісник". Інцидент стався поблизу окупованого острова Зміїний. За даними джерел, над місцем події зараз кружляє російська авіація, а на допомогу фрегату вийшли інші кораблі з Криму.

За попередньою інформацією, корабель уражений українським протикорабельним комплексом "Нептун". Наразі достеменно невідомо, який із трьох фрегатів "Буревісника" отримав пошкодження.

Водночас народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що ракета вразила фрегат "Адмірал Макаров". Корабель сильно пошкоджений, але не потонув.

[ + – ] Пост Гончаренка

Офіційних підтверджень у Міноборони РФ на цей час немає.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що в них інформації про ракетний удар немає.

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"?

Фрегат проєкту 11356Р закладено у 2012 році, а введено в дію Чорноморського флоту у 2017 році. Оснащений ракетами "Калібр", які завдавали ударів по українській території. Основні характеристики корабля:

довжина — 124,8 м; ширина — 15,8 м; осаду — 4,2 м; екіпаж — 180 осіб.

Нагадаємо, "Нептун" потопив флагмана Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Загибель корабля від українських ракет у РФ так і не визнали.

18 квітня з'явилися перші фото та відео з крейсера після удару "Нептуна".