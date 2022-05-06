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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский "Нептун" подбил новейший фрегат Черноморского флота РФ, — СМИ

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удар нептуна, атака по кораблю вс рф
"Адмирал Макаров"

По данным СМИ, после взрыва произошло возгорание корабля. Нардеп Гончаренко утверждает, что удар был нанесен по фрегату "Адмирал Макаров"

Украинские военные подбили российский фрегат с последующим возгоранием. Об этом сообщает "Думская" ссылаясь на собственные источники.

Взрыв с последующим горением корабля произошел на борту проекта 11356Р "Буревестник". Инцидент произошел вблизи оккупированного острова Змеиный. По данным источников издания, над местом события сейчас кружит российская авиация, а на помощь фрегату вышли другие корабли из Крыма.

По предварительной информации, корабль был поражен украинским противокорабельным комплексом "Нептун". На данный момент точно неизвестно, какой из трех фрегатов "Буревестника" получил повреждения.

Вместе с тем народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что ракета поразила фрегат "Адмирал Макаров". Корабль сильно поврежден, но не утонул.

гончаренко о подбитом корабле
Пост Гончаренко

Официальных подтверждений в Минобороны РФ на данный момент нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что у них информации о ракетном ударе нет.

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"?

Фрегат проекта 11356Р был заложен в 2012 году, а введен в строй Черноморского флота в 2017 году. Оснащен ракетами "Калибр", которые наносили удары по украинской территории. Основные характеристики корабля:

  1. длина — 124,8 м
  2. ширина — 15,8 м
  3. осадка — 4,2 м
  4. экипаж — 180 человек

Напомним, "Нептун" потопил флагмана Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Гибель корабля от украинских ракет в РФ так и не признали.

18 апреля появились первые фото и видео с крейсера после удара "Нептуна".