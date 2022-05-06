Украинский "Нептун" подбил новейший фрегат Черноморского флота РФ, — СМИ

По данным СМИ, после взрыва произошло возгорание корабля. Нардеп Гончаренко утверждает, что удар был нанесен по фрегату "Адмирал Макаров"

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Украинские военные подбили российский фрегат с последующим возгоранием. Об этом сообщает "Думская" ссылаясь на собственные источники.

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Взрыв с последующим горением корабля произошел на борту проекта 11356Р "Буревестник". Инцидент произошел вблизи оккупированного острова Змеиный. По данным источников издания, над местом события сейчас кружит российская авиация, а на помощь фрегату вышли другие корабли из Крыма.

По предварительной информации, корабль был поражен украинским противокорабельным комплексом "Нептун". На данный момент точно неизвестно, какой из трех фрегатов "Буревестника" получил повреждения.

Вместе с тем народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что ракета поразила фрегат "Адмирал Макаров". Корабль сильно поврежден, но не утонул.

[ + – ] Пост Гончаренко

Официальных подтверждений в Минобороны РФ на данный момент нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что у них информации о ракетном ударе нет.

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"?

Фрегат проекта 11356Р был заложен в 2012 году, а введен в строй Черноморского флота в 2017 году. Оснащен ракетами "Калибр", которые наносили удары по украинской территории. Основные характеристики корабля:

длина — 124,8 м ширина — 15,8 м осадка — 4,2 м экипаж — 180 человек

Напомним, "Нептун" потопил флагмана Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Гибель корабля от украинских ракет в РФ так и не признали.

18 апреля появились первые фото и видео с крейсера после удара "Нептуна".