ВСУ освободили шесть населенных пунктов восточнее Харькова, — Генштаб

На Лиманском направлении войска РФ безуспешно пытались развить наступление и не смогли взять под контроль Северодонецк, Рубежное и Воеводовку.

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Идут 72 сутки противостояния Украины военному вторжению РФ. К вечеру 6 мая бойцы ВСУ установили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области — Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Основные боевые действия сегодня велись восточнее Харькова, в районе Северодонецка, Рубежного, Попасной, а также на мариупольском заводе "Азовсталь".

Слобожанское направление

Сообщается, что на Слобожанском направлении ВС РФ продолжают наращивание группировки войск. Из района населенного пункта Уразово в Белгородской области на территорию Украины осуществляется перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.

Противник безуспешно пытался наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, удерживая при этом отдаленные населенные пункты Харьковской области.

Лиманское направление

Штурмовые действия российские войска проводили в направлении села Шандриголово Донецкой области и в районе Попасной. Бои шли в районе Северодонецка, Рубежного и Воеводовка. Установить контроль над этими населенными пунктами противнику не удалось.

На остальных участках фронта в районе Авдеевки и Курахово российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары.

Также сообщается, что войска РФ продолжают нести существенные потери в живой силе и технике. По имеющимся данным, в психиатрической больнице Ростовской области, находится около 800 раненых и 200 тел погибших солдат ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось подбить российский фрегат "Адмирал Макаров". По предварительной информации, корабль находился в районе острова Змеиный и был поражен украинским противокорабельным комплексом "Нептун".

Вооруженные силы Украины начали применять против российской армии дроны-камикадзе Phoenix Ghost, производимых в США. Новый беспилотник с барражирующими боеприпасами был применен в Харьковской области.