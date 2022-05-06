ВСУ применили против армии РФ беспилотники Phoenix Ghost: где ударили по оккупантам (фото, видео)

ВСУ проходили недельный курс по применению ударных БПЛА. Phoenix Ghost комплектуют оптическими системами для поиска наземных целей и наведения, оператор управляет аппаратом по радиоканалу.

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Вооруженные силы Украины начали применять против российских оккупантов барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе Phoenix Ghost из США. Фотографии использования опубликовал пророссийский Telegram-канал "Военный обозреватель".

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"Зафиксировано первое боевое применение против российских подразделений американского барражирующего боеприпаса Phoenix Ghost", – отметили пропагандисты.

[ + – ] Phoenix Ghost применили в Харьковской области

По их информации, ВСУ применили новый беспилотник в Харьковской области. Определить тип боеприпаса, которым выстрелили по россиянам сложно, отметил портал "Мілітарний". На остатках не видно ни названия, ни маркировки компании изготовителя.

"Сравнение с фотографиями БПЛА Switchblade 300 дают основания предполагать, что на фото рашистов – задняя часть именно этого барражирующего боеприпаса. Рашисты утверждают, что это первое применение и оно вроде как неудачное. Но на фото полностью отсутствует боевая часть. Вероятно, она таки сдетонировала, а значит, БПЛА мог поразить цель", – написали эксперты.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха 6 мая сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.

[ + – ] БПЛА Switchblade поражает росийских оккупантов

Репортер американской газеты The Washington Post Ден Ламот 2 мая сообщил, что ВСУ проходили недельный курс по применению ударных БПЛА Phoenix Ghost. Также 200 украинских солдат завершали обучение по обращению с гаубицей M777.

Беспилотник Phoenix Ghost – краткая характеристика

В Пентагоне заявили, что эти беспилотники разработали специально для потребностей ВСУ и они применяются против "разных типов целей". БПЛА наводится на цель по координатам и уничтожает ее собой.

Phoenix Ghost комплектуются оптическими средствами для поиска наземных целей и последующего наведения на них. БПЛА управляется оператором по радиоканалу.

ВСУ должны получить от США более 120 таких дронов. Тактические возможности Phoenix Ghost схожы с другим дроном-камикадзе – Switchblade. Точные характеристики и особенности беспилотника остаются неизвестными для армии РФ.

Поставка Phoenix Ghost входит в пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов.

Фокус ранее писал, как в одном из западных регионов Украины сделали мастерскую для переоборудования развлекательных дронов в оружие против российских захватчиков.

Украинские военные эффективно применяют средства радиоэлектронной борьбы против российских беспилотников "Орлан-10". Только 5 мая ВСУ сбили 14 єтих беспилотников.