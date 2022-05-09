ЗСУ розбили групу ЗС РФ під Харковом і взяли в полон 21 військовослужбовця (відео)

Село Циркуни було захоплене російською армією ще ввечері 24 лютого першого дня масштабного вторгнення, але через два місяці українці звільнили село.

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У процесі успішної операції бійці 92-ї бригади ЗСУ розбили групу військових ЗС РФ під Харковом, неподалік села Циркуни. Усі загиблі були мобілізовані на окупованій території Луганської області. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

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"Російські війська тікали, 21 військовослужбовець здався в полон, а ці люди побігли, але їх накрили, їм втекти не вдалося. Ось так російська армія кидає мобілізованих з окупованих територій", — сказав Бутусов.

Село Циркуни було захоплене російською армією ще ввечері 24 лютого першого дня масштабного вторгнення, але через два місяці українці звільнили село.

"Гарматне м'ясо війни"

У графі "місце народження" у військовому квитку одного із загиблих вказано місто Ровеньки, Луганської області.

"Пішов на війну з росіянами, найманець з окупованих територій. Їх тут кинули просто в полі біля частини ППО", — прокоментував журналіст, зазначивши також примітивне спорядження ЗС РФ.

"Джгути Есмарха — українська армія такого не використовує, у нас — сучасні турнікети для порятунку життя. А це люди, які для російської армії жодної цінності не мають <…> Гарматне м'ясо війни. Навіть засобами порятунку життя їх не забезпечують".

Раніше Фокус повідомляв, що Генштаб ЗСУ показав, як наші військові знищили новітню розробку російського ВПК — танк Т-90М. Після зустрічі з українськими солдатами танк Т-90М "Прорив" перетворився на зім'яту купу металобрухту.