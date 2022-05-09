Генштаб показав, як ЗСУ знищили новий російський танк Т-90М (відео)

Після зустрічі з українськими солдатами танк Т-90М "Прорив" перетворився на купу брухту.

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Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, відомого як Т-90М "Прорив", повідомляє Генштаб ЗСУ. На опублікованому ним відео видно, що бойова машина перетворилася на купу брухту.

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Раніше про те, що українські військовослужбовці на Харківщині знищили російський танк Т-90М "Прорив" 4 травня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, російські війська намагалися повернути під свій контроль нещодавно звільнене ЗСУ село. Під час бою окупанти втратили Т-90М, також українські солдати підбили МТЛБ та БМП.

Як повідомлялося, Т-90М "Прорив" — це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. Загалом на озброєнні армії перебуває майже 100 танків.

Танк оснастили новою вежею, потужнішим двигуном, а також багатоканальним прицілом, що дозволяє вести вогонь у будь-який час доби. Також на танк встановлюють протикумулятивні екрани та систему динамічного захисту "Релікт". Зброя — 125-мм. Знищення танка українськими військовослужбовцями стало першим в історії.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули найновіший Т-90М на харківський напрямок. Танк був у спеціальній "Накидці", що зменшує його помітність.