Генштаб показал, как ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М (видео)

После встречи с украинскими солдатами танк Т-90М "Прорыв" превратился в груду металлолома.

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Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв", сообщает Генштаб ВСУ. На опубликованном им видео видно, что боевая машина превратилась в груду металлолома.

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Ранее о том, что украинские военнослужащие в Харьковской области уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" 4 мая сообщил журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, российские войска пытались вернуть под свой контроль недавно освобожденное ВСУ село. В ходе боя оккупанты потеряли Т-90М, также украинские солдаты подбили МТЛБ и БМП.

Как сообщалось, Т-90М "Прорыв" — это самый технологичный и боеспособный танк в арсенале российских войск. Первую партию танков отправили в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии весной 2020 года. Всего на вооружении армии находится около 100 танков.

Танк оснастили новой башней, более мощным двигателем, а также многоканальным прицелом, который позволяет вести огонь в любое время суток. Также на танк устанавливают противокумулятивные экраны и систему динамической защиты "Реликт". Орудие — 125-мм. Уничтожение танка украинскими военнослужащими стало первым в истории.

Напомним, 25 апреля стало известно, что ВС РФ перебросили новейший Т-90М на харьковское направление. Танк был в специальной "Накидке", уменьшающую его заметность.