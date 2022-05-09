ВСУ освободили еще 4 населенных пункта в Харьковской области (карта)

Тем временем в Боровском сельском совете рассказали, что с 8 мая российские войска массово покидают села Боровую и Богуславку и двигаются в направлении города Купянск Харьковской области.

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Силами 227 батальона территориальной обороны вооруженных сил Украины удалось освободить 4 населенных пункта Харьковской области. Это села Верхний Салтов, Замуйловка, Байрак, Рубежное. Об успешном контрнаступлении 227 батальон ТРО ВСУ Харькова рассказал в Facebook.

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В то же время, в Боровском сельском совете рассказали, что с 8 мая российские войска массово покидают села Боровую и Богуславку и двигаются в направлении города Купянск Харьковской области. Однако по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники россиян остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.

В Боровском поселковом совете заявили, что в захваченных ВС РФ населенных пунктах российские солдаты размещаются в объектах социальной инфраструктуры и пустых домах местных жителей. Кроме того, предполагают, что у российских войск есть проблемы с обеспечением, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания.

Напомним, Военный аналитик Том Купер сообщал, что украинские войска пошли в наступление на Козачью Лопань, которую российские войска в укрепленную передовую базу.

9 мая журналист Юрий Бутусов рассказал, что ВСУ разбили группу военных под Харьковом, недалеко от села Цыркуны, а 21 военный России сдался в плен, остальные убежали с поля боя. Кроме того, все погибшие были мобилизированы на территории Луганской области.

6 мая в Генштабе заявили, что украинским военным удалось освободить шесть населенных пунктов восточнее Харькова. Это села Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и часть села Черскасские Тишки.